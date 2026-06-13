بدون مقدم.. تفاصيل حجز شقق الإيجار التمليكي لمحدودي ومتوسطي الدخل

تزايدت عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة حول تفاصيل حجز شقق الإيجار التمليكي لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالتزامن مع توجه الدولة لطرح وحدات سكنية جديدة ضمن منظومة الإسكان الاجتماعي، بهدف توفير سكن ملائم بأسعار مناسبة وأنظمة سداد ميسرة، دون الحاجة إلى مقدمات مالية كبيرة.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من إعداد خطة تنفيذية متكاملة لطرح وحدات بنظام الإيجار التمليكي، تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتمادها رسميًا، في خطوة تستهدف تنظيم السوق العقاري وتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان.

ما هو نظام الإيجار التمليكي؟

يعتمد نظام الإيجار التمليكي على حصول المواطن على وحدة سكنية مقابل سداد إيجار شهري لفترة زمنية محددة، مع إتاحة إمكانية تملك الوحدة بشكل كامل بعد انتهاء مدة التعاقد وسداد الالتزامات المالية المتفق عليها.

ويستهدف النظام بالأساس تخفيف الأعباء المالية عن الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، خاصة الشباب غير القادرين على توفير مقدمات شراء مرتفعة.

تفاصيل الطرح المرتقب وشروط الاستفادة

وأعلنت الحكومة، أن الطرح المرتقب يشمل بين 25 إلى 30 ألف وحدة سكنية ضمن منظومة الإسكان الإيجاري، على أن يتم طرحها بدون مقدم، مع تسليم الوحدات بشكل فوري مقابل إيجار شهري، وعقود طويلة الأجل تتيح فرصة التملك مستقبلًا في حال تحسن الظروف المعيشية للمستفيد.

وتعمل الجهات المعنية على وضع معايير دقيقة لاختيار المستحقين، تشمل تحديد مستويات الدخل، وحالة السكن الحالية، وعدم امتلاك وحدات سكنية أخرى، إلى جانب إعداد شروط واضحة للحجز والسداد بما يضمن الشفافية ومنع أي تلاعب في آليات التوزيع، مع توزيع الوحدات على مختلف المحافظات لضمان العدالة الجغرافية.

الفئات المستحقة وأهداف المشروع

من المتوقع أن يستهدف المشروع الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها محدودو الدخل، إلى جانب شريحة متوسطي الدخل الباحثين عن وحدات بأسعار مناسبة بعيدًا عن نظم التمليك التقليدية، وكذلك المواطنين غير القادرين على شراء وحدات سكنية في السوق الحر.

يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية في قطاع الإسكان، وتقليل الضغط على سوق التمليك، والاستفادة من الوحدات السكنية بشكل أكثر كفاءة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

موعد التقديم وخطة التنفيذ

وحتى الآن، لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد فتح باب التقديم على شقق الإيجار التمليكي، حيث لا تزال الخطة في مراحلها النهائية من الإعداد، ومن المتوقع الكشف عن التفاصيل الكاملة خلال الفترة المقبلة، بما يشمل خطوات الحجز والأوراق المطلوبة وآليات السداد.

وينتظر آلاف المواطنين الإعلان الرسمي عن الطرح الجديد، باعتباره أحد أهم الحلول السكنية المطروحة حاليًا، والذي يعكس توجه الدولة نحو توفير وحدات سكنية مرنة تتناسب مع مختلف الشرائح الاجتماعية وتخفف الأعباء عن الفئات المستحقة.