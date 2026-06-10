خبير اقتصادي: شقق الإسكان الاجتماعي للسكن فقط والمخالفة تعرض صاحبها لسحب الوحدة

أكد الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، أن الدولة تستهدف دعم الشرائح الأولى بالرعاية والشرائح التي تستحق الإسكان الاجتماعي، حيث إنه يلبي حاجة المواطن للسكن، وهو أمر مهم جدًا، مضيفًا: «وحدات الإسكان الاجتماعي تدعمه الدولة بشكل كبير، ولا تباع الوحدات السكنية بسعره».

وشدد وليد جاب الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، على أنه من المهم أن تذهب وحدات الإسكان لأسر تحتاجه فعليًا لكي تسكن فيها، مضيفًا: «لا يجوز بيع وحدها أو تغير نشاطها أو غلقها، الناس اللي بتقدم على وحدة إسكان اجتماعي لابد أن يكون محتاجها ليعيش بها».

وأوضح وليد جاب الله، أن العقوبات المقررة بحق المخالفين قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية وإلغاء التخصيص، فضلًا عن الحبس وتوقيع غرامات مالية وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي، وذلك في حال ثبوت إغلاقها وعدم تشغيلها.