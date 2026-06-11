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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إسكان الشيوخ توصي بتشكيل لجنة وزارية لزيارة منطقة القابوطي ببورسعيد

النائب محمد سلامة عضو مجلس الشيوخ
النائب محمد سلامة عضو مجلس الشيوخ
فريدة محمد

أوصت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة د. أحمد الشعراوي، بتشكيل لجنة من وزارة البيئة والتنمية المحلية لزيارة منطقة القابوطي بحي الضواحي ببورسعيد .

جاء ذلك استجابة لطلب النائب محمد سلامة عضو مجلس الشيوخ، أمين حزب حماة الوطن ببورسعيد، خلال مناقشة اللجنة الاقتراح برغبة المقدم منه والخاص بتطوير منطقة القابوطي ببورسعيد.

وقال النائب محمد سلامة خلال الاجتماع الذي حضره ممثلو الحكومة، ان المنطقة تعاني بشدة من قصور الخدمات وتوصيل المرافق، متابعًا: "لك أن تتخيل ان قرية فيها 50 ألف شخص مفيهاش طريق أسفلت ولا صرف صحي وكل توصيلات الكهربا عشوائية!".

وأكد سلامة، أن الوحدة الصحية خارج نطاق الخدمة، وهناك ضعف في حركة المواصلات، وهو ما يسبب أعباءً شديدة على المواطنين، ولا يتماشى مع طبيعة محافظة بورسعيد هذه المحافظة النموذجية الخالية من العشوائيات.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بتحميل المصانع الموجودة بالمنطقة تكلفة عملية التطوير كاملة وعدم تحميل المحافظة أو الحكومة أي أعباء.

لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ حي الضواحي القابوطي بورسعيد

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