إزالة تعديات على مزارع سمكية تابعة لهيئة التعمير بمنطقتي أولاد علم والشلاطيات جنوب بورسعيد | صور

واصلت الأجهزة التنفيذية حملاتها المكثفة بنطاق حي جنوب محافظة بورسعيد، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة 29 لإزالة التعديات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بشأن التصدي الحاسم لكافة صور التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية

إزالة 5 حالات تعدٍ على مزارع سمكية بمساحة 118 فدانًا و10 قراريط

وأسفرت الحملات، اليوم، عن إزالة 5 حالات تعدٍ على مزارع سمكية تابعة لهيئة التعمير بمنطقتي أولاد علم والشلاطيات جنوب بورسعيد، بإجمالي مساحة بلغت 118 فدانًا و10 قراريط، وذلك في إطار جهود الدولة لاسترداد أراضيها ومنع أي استغلال غير قانوني لأملاك الدولة.

وجرت أعمال الحملة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والجهات المختصة وجهات الولاية، وبمتابعة من المهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب، حيث تم تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لمنع تكرار التعديات أو عودتها مرة أخرى.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 29 بكافة مناطق المحافظة، مع التعامل الفوري والحاسم مع أي حالات تعدٍ على أراضي الدولة أو مخالفات يتم رصدها، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على حقوقها واسترداد أراضيها.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها المكثفة لرصد المتغيرات المكانية والتعامل معها بشكل فوري، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي تعديات جديدة، وأن حملات الإزالة مستمرة حتى تحقيق المستهدف منها وفرض سيادة القانون على الجميع.