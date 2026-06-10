محافظ بورسعيد يتفقد محيط قصر الثقافة ويتابع أعمال التشجير وزراعة الجزر الوسطى ونباتات البونسيانا بمحيط قصر الثقافة

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال التجميل والتطوير الجارية بمحيط قصر الثقافة بحي المناخ، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على معدلات تنفيذ أعمال التطوير والتجميل بمختلف أحياء المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ

محافظ بورسعيد يشدد على سرعة الإنجاز ومنع الإشغالات للحفاظ على الوجه الحضاري للمنطقة

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد أعمال التشجير وزراعة الجزر الوسطى و زراعة نباتات البونسيانا بمحيط قصر الثقافة، واطلع على معدلات التنفيذ وخطة زيادة المسطحات الخضراء بالمنطقة، بما يسهم في تحسين المشهد البصري وإضفاء مظهر جمالي وحضاري يليق بمكانة المحافظة

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية وفق الجدول الزمني المحدد، مع التوسع في أعمال التشجير والتجميل وزيادة المسطحات الخضراء، مؤكدًا أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

كما شدد محافظ بورسعيد على تكثيف الجهود لمنع الإشغالات والتعديات بمحيط قصر الثقافة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على السيولة المرورية والانضباط العام، بما يضمن استدامة أعمال التطوير والتجميل وتحقيق أقصى استفادة منها للمواطنين.

وأكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات وأعمال التطوير الجارية بالأحياء، تنفيذًا لخطة المحافظة الرامية إلى الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة للمواطنين