عماد النحاس: لقب كأس عاصمة مصر هدية لجماهير بورسعيد

أعرب عماد النحاس المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب كأس عاصمة مصر، مؤكداً أن هذا الإنجاز جاء تتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلها الجميع داخل النادي طوال الفترة الماضية، ومهدياً اللقب إلى جماهير بورسعيد التي ساندت الفريق في مختلف الظروف.

وأكد النحاس، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الإدارة لعبت دوراً محورياً في تحقيق هذا النجاح، مشيداً بالدعم الكبير الذي قدمه كامل أبو علي لمجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين. وأوضح أن الاستقرار الإداري وتوفير جميع احتياجات الفريق كانا من أهم العوامل التي ساعدت على الوصول إلى منصة التتويج وحصد البطولة.

وأضاف أن الإدارة لم تدخر جهداً في تهيئة الأجواء المناسبة للعمل، وهو ما انعكس بشكل واضح على أداء اللاعبين داخل الملعب طوال مشوار البطولة.

التركيز على الموسم الجديد

وأشار المدير الفني للمصري إلى أن الفرحة باللقب لن تستمر طويلاً داخل الفريق، موضحاً أن الجهاز الفني أغلق صفحة الاحتفالات سريعاً من أجل البدء في التحضير للموسم المقبل. وشدد على أن الطموحات لا تتوقف عند هذا الإنجاز، بل تمتد إلى المنافسة على المزيد من البطولات وإسعاد جماهير النادي بشكل مستمر.

وأكد النحاس أن الحفاظ على النجاحات يتطلب المزيد من العمل والاجتهاد، خاصة في ظل تطلعات الجماهير لمواصلة حصد الألقاب خلال الفترة المقبلة.

رسالة تقدير إلى نبيل الكوكي

وحرص النحاس على توجيه الشكر إلى نبيل الكوكي المدير الفني السابق للفريق، مؤكداً أن له دوراً مهماً في هذا الإنجاز بعدما قاد المصري إلى الدور نصف النهائي من البطولة، قبل أن يستكمل الجهاز الحالي المشوار نحو التتويج.

جماهير بورسعيد كلمة السر

واختتم النحاس تصريحاته بالتأكيد على أن جماهير بورسعيد كانت الدافع الأكبر وراء إصرار اللاعبين على تحقيق البطولة، مشيراً إلى أن رؤية الفرحة في وجوه المشجعين تمثل أعظم مكافأة للجهاز الفني واللاعبين، ومؤكداً أن الفريق سيواصل العمل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات التي تليق بتاريخ النادي وجماهيره العريقة