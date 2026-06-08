موعد مباراة المصري البورسعيدي وإنبي في نهائي كأس عاصمة مصر

يستضيف ملعب السويس الجديد، مباراة المصري البورسعيدي وإنبي في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر 2026، حيث يسعى الفريقان حصد اللقب وإنهاء مشوارهما في الموسم الحالي بأفضل صورة ممكنة.

موعد مباراة المصري وإنبي

تنطلق المباراة النهائية بين المصري البورسعيدي وإنبي اليوم الإثنين 8 يونيو 2026، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية استاد السويس الجديد، وسط توقعات بمواجهة قوية ومثيرة بين الفريقين.

يمكن للجماهير متابعة أحداث المباراة مباشرة عبر شاشة قناة أون سبورتس، الناقل الحصري لمنافسات البطولة، والتي ستقدم تغطية خاصة للنهائي تتضمن الاستوديوهات التحليلية قبل وبعد اللقاء.

مشوار المصري نحو المباراة النهائية

نجح المصري البورسعيدي في الوصول إلى المباراة النهائية بعدما قدم عروضًا قوية خلال مشواره بالبطولة، وتمكن من تجاوز فريق زد إف سي في الدور نصف النهائي، ليحجز مقعده في النهائي ويقترب خطوة من التتويج باللقب.

ويطمح الفريق البورسعيدي إلى استثمار الحالة الفنية الجيدة التي ظهر بها خلال البطولة من أجل تحقيق الفوز وإضافة لقب جديد إلى خزائنه.

إنبي يبحث عن إنجاز جديد

على الجانب الآخر، وصل فريق إنبي إلى المباراة النهائية بعد تخطيه عقبة وادي دجلة في نصف النهائي، ليؤكد أحقيته في المنافسة على اللقب.

ويدخل الفريق البترولي المواجهة بطموحات كبيرة لتحقيق البطولة، مستندًا إلى الأداء المميز الذي قدمه لاعبوه في الأدوار السابقة ورغبتهم في إنهاء الموسم بصورة إيجابية.