المصري البورسعيدي يتسلح بـ الجماهير أمام زد في كأس عاصمة مصر

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الإثنين إلى استاد السويس الجديد، الذي يستضيف مواجهة قوية تجمع بين فريقي المصري البورسعيدي وزد إف سي، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من كأس عاصمة مصر.

وطالب نادي المصري البورسعيدي جماهيره بدعم الفريق خلال المباراة لحسم بطاقة التأهل لنهائي البطولة.

أعلن نادي المصري عن موعد تجمع الجماهير للسفر لحضور مباراة المصري وزد اف سي وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباح اليوم الاثنين من أمام مقر فرع النادي المصري على أن يتم التحرك إلى مدينة السويس مباشرة ودون أي توقفات على الطريق في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا .

وتؤكد إدارة النادي المصري على ثقتها التامة في التزام جماهيرنا العظيمة بالتعليمات التي من شأنها ظهور جماهيرنا بالصورة المشرفة والتي تقدم القدوة والمثل للجميع دومًا.

ويدخل فريق زد اللقاء بأفضلية نسبية بعدما نجح في تحقيق الفوز خلال مباراة الذهاب بهدف دون رد، وهو ما يمنحه فرصة أكبر للتأهل إلى المباراة النهائية. وقدم زد أداءً منظمًا في اللقاء الأول، مكّنه من الخروج بنتيجة إيجابية قبل مواجهة الحسم المرتقبة.

في المقابل، يسعى المصري البورسعيدي إلى استغلال خبراته الكبيرة في المباريات الإقصائية من أجل العودة في النتيجة وتعويض خسارة الذهاب، خاصة أن الفريق يمتلك عناصر قادرة على صناعة الفارق في المواجهات الكبرى.

موعد المباراة وملعب اللقاء

تنطلق مباراة المصري ضد زد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، على أرضية استاد السويس الجديد، وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة هوية الفريق المتأهل إلى النهائي.