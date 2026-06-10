أحمد حمودة: جماهير بورسعيد تستحق التتويج.. يجب دعم حسام حسن

أكد أحمد حمودة، نجم المقاولون العرب السابق، أن جماهير بورسعيد تستحق فرحة تتويج النادي المصري ببطولة كأس عاصمة مصر، مشيرًا إلى أن جماهير الفريق تعشق قميص النادي وتسانده في جميع الظروف.

وقال حمودة، في تصريحاته ببرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور، إن الجميع يقف خلف حسام حسن ومنتخب مصر قبل المشاركة في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن دعم المنتخب في هذه المرحلة أمر ضروري.

وأوضح أن محمد صلاح وصل إلى العالمية بفضل امتلاكه حرية الإبداع داخل الملعب، مشيرًا إلى أن الخسارة أمام البرازيل بنتيجة 2-1 تُعد نتيجة مرضية لمنتخب مصر، رغم أن الفريق ظهر عاجزًا عن بناء الهجمات بشكل جيد خلال المباراة.

وأضاف أن عمر مرموش يعد أهم لاعب في التحولات الهجومية، وسيصنع الفارق مع منتخب مصر خلال منافسات كأس العالم، لافتًا إلى أن منتخب بلجيكا هو المرشح الأول للتتويج باللقب في ظل قوة الجيل الحالي.

ونصح حمودة محمد هاني بالصبر وعدم الاندفاع في التعامل مع الكرة أمام جيريمي دوكو، مشددًا على ضرورة التحلي بالهدوء والتركيز في مثل هذه المواجهات الكبرى.

وذكر أن رامي ربيعة كان الأفضل في صفوف منتخب مصر أمام بلجيكا، كما أن مستوى حمدي فتحي يمنحه الأفضلية للعب في خط الدفاع، بينما أبدى تعجبه من ضم حسام حسن لمحمد عبد المنعم، مؤكدًا أن اللاعب ظهر بعيدًا عن مستواه خلال مواجهة البرازيل.