أحمد حمودة: جون إدوارد نجح مع الزمالك في أصعب الظروف

أشاد أحمد حمودة نجم المقاولون العرب السابق، بالدور الذي قام به جون إدوارد داخل الزمالك خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أنه نجح في أداء مهمته رغم الظروف الصعبة التي مر بها النادي.

وقال أحمد حمودة في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:"جون إدوارد اشتغل في صمت ولم يظهر في الإعلام ونجح في مهمته مع الزمالك في وقت صعب للغاية".

وأضاف: "جمهور نادي الزمالك لازم يدرس على ما قدمه هذا الموسم من دعم للفريق".

واختتم تصريحاته قائلًا: "جمهور الزمالك قدر يوقف الفريق على كل مرة كان بيقع فيها، وخسارة القمة وبطولة كأس الاتحاد الأفريقي خير دليل".