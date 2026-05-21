أكلات عيد الأضحى.. طريقة عمل اللحمة بالبصل

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل اللحم بالبصل .

طريقه لحم بالبصل..



المكونات

كيلو لحمة قطع



كيلو بصل مقطع جوليان.



مكعب مرقة.



ملح حسب الرغبة.



فلفل أسود.



ملعقة كمون.



ببريكا.



زبدة.





طريقة تحضير كباب الحلة :





حضري إناء مناسب.



قومي بوضعه على النار.



ضيفي القليل من الزبدة.



شوحي اللحم لمدة 5دقائق.



قومي بإضافة البصل والبهارات.



اتركي اللحمة مع باقي المكونات حتى تكتسب طعم ونكهة من المكونات المختلفة الموجودة فى الوعاء.



ثم ضيفي كوب من الماء المغلي وتترك على نار هادئة حتى تنضج.مع مراعاة إذا كانت بحاجة إلى المياه ضيفي لكن بنسبة بسيطة.