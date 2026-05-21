كرم جبر يحذر: الزمالك يواجه مخاطر جسيمة بسبب الرخصة الإفريقية

علق الكاتب الصحفي كرم جبر على أزمة الرخصة الإفريقية الخاصة بنادي الزمالك، مطالبًا مجلس الإدارة بسرعة التحرك لإنهاء ملف المستحقات المتأخرة قبل فوات الأوان.

مشكله الزمالك الجديدة

وقال كرم جبر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن هناك احتمالين أمام إدارة الزمالك، الأول أن يتحمل المجلس الحالي مسؤوليته ويعلن الانتهاء من سداد المستحقات خلال ساعات، والثاني تشكيل لجنة خاصة من خارج أعضاء المجلس لفتح حساب تبرعات لمدة أسبوع من جماهير ومحبي النادي.

وأضاف أن اللجنة يمكن أن تضم “حكماء” من رموز الزمالك ورجال الأعمال، على أن تُخصص التبرعات لفك القيد فقط دون الإنفاق على أي أمور أخرى، مؤكدًا ثقته في وفاء جمهور الزمالك ودعمه للنادي في الأزمات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الوقت لا يحتمل التأجيل، محذرًا من مخاطر جسيمة قد تواجه النادي إذا لم يتحرك مجلس الإدارة بشكل عاجل خلال الساعات القليلة المقبلة.