الدباغ: الدوري أفضل تعويض بعد خسارة الكونفدرالية.. ونهدي اللقب لجماهير الزمالك

أعرب عدي الدباغ مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته الكبيرة بعد تتويج الفريق بلقب الدوري المصري الممتاز، عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وأكد الدباغ أن لاعبي الزمالك بذلوا مجهودًا كبيرًا طوال الموسم من أجل الوصول إلى منصة التتويج، مشيرًا إلى أن الفريق واجه العديد من التحديات والضغوط قبل أن ينجح في حسم اللقب رسميًا في الجولة الختامية.

كما حرص مهاجم الزمالك على توجيه الشكر إلى جماهير القلعة البيضاء، مؤكدًا أن الدعم الجماهيري كان من أهم أسباب تتويج الفريق بالدوري هذا الموسم، خاصة في الأوقات الصعبة التي مر بها الفريق خلال المنافسات.

وأبدى اللاعب الفلسطيني سعادته الكبيرة بتسجيله هدف الفوز في المباراة الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا، موضحًا أن إحراز هدف يمنح الفريق لقب الدوري يُعد لحظة استثنائية بالنسبة له مع الزمالك.

وأشار الدباغ إلى أن التتويج ببطولة الدوري جاء كأفضل تعويض للفريق والجماهير بعد خسارة لقب الكونفدرالية الإفريقية قبل أيام قليلة، مؤكدًا أن اللاعبين كانوا عازمين على إسعاد الجماهير وعدم إنهاء الموسم دون بطولة.

الزمالك يحسم اللقب رسميًا

وكان الزمالك قد نجح في حصد لقب الدوري المصري الممتاز بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 56 نقطة لينفرد بصدارة جدول الترتيب ويحسم اللقب رسميًا، بينما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 44 نقطة في المركز الرابع.