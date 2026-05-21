الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ألفا روميو 33 سترادالي تحتفي بتسليمات تاريخية عبر قارتين

تواصل ألفا روميو Alfa Romeo إحياء تاريخها العريق عبر طراز 33 سترادالي الجديد، الذي يمثل واحدة من أكثر السيارات الحصرية التي أنتجتها العلامة الإيطالية خلال السنوات الأخيرة، مع تصنيع 33 نسخة فقط تجمع بين التصميم الكلاسيكي والتكنولوجيا الحديثة بروح السيارات الرياضية التاريخية.

وشهدت الفترة الأخيرة تسليم نسختين بارزتين من السيارة؛ الأولى في الولايات المتحدة بمدينة أوستن بولاية تكساس، والثانية داخل متحف ألفا روميو في أريزي الإيطالية، في خطوة تعكس الطابع الحصري للمشروع وارتباطه بإرث العلامة الممتد لعقود.

وجرى أول تسليم داخل السوق الأمريكية لرجل الأعمال وعاشق السيارات جلين بلومكويست، الذي صمم سيارته بمواصفات خاصة مستوحاة من تاريخ ألفا روميو الرياضي، مع هيكل باللون الأحمر الكلاسيكي ولمسات من ألياف الكربون ومقصورة داخلية فاخرة مصممة يدويًا.

كما حملت السيارة تفاصيل رمزية مرتبطة بتاريخ السباقات، من بينها الرقم 14 الذي يكرم إرث إنزو فيراري وعالم سباقات السيارات الأمريكية. وأكد مالك السيارة أنه يعتزم استخدامها على الطرق والحلبات بدلًا من الاحتفاظ بها كقطعة عرض فقط.

وفي إيطاليا، احتضن متحف Alfa Romeo Museum أول عملية تسليم رسمية داخل مقر العلامة التاريخي، حيث ظهرت السيارة بلون جديد جرى تطويره خصيصا ضمن برنامج التخصيص الحصري BOTTEGAFUORISERIE.

واعتمد اللون الجديد على مزيج متعدد الطبقات يمنح السيارة تأثيرًا بصري متغير مع الإضاءة، ليجمع بين درجات الأحمر التقليدية ولمسات ذهبية مستوحاة من طرازات ألفا روميو الكلاسيكية.

ويعكس مشروع 33 سترادالي توجه ألفا روميو نحو إعادة إحياء السيارات الرياضية النادرة بإنتاج محدود وتجهيزات مصنوعة يدويًا، مع الحفاظ على الهوية الإيطالية التي اشتهرت بها العلامة عبر تاريخها الطويل.

وتعد السيارة واحدة من أبرز الطرازات الفاخرة التي قدمتها الشركة مؤخرًا، خاصة مع المزج بين الحرفية التقليدية والتقنيات الحديثة، في محاولة لتعزيز حضور العلامة داخل سوق السيارات الرياضية الفاخرة عالميًا.

