قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قمة بكين.. شراكة استراتيجية غير مسبوقة ورؤية مشتركة لإعادة صياغة النظام الدولي
الدوري كسب فريق نغش.. مصطفى غريب يرقص احتفالاً بالزمالك
أنا مكمل موسمين.. توروب يفجر مفاجأة بشأن مستقبله مع الأهلي
دعا لتشديد العقوبات عليه.. سانشيز يصعّد ضد بن غفير بعد إهانته أسطول غزة
بدموعي يازمالك مبروك.. تتويج الأبيض يصنع البهجة للفنان صلاح عبدالله
حدث فلكي مهيب.. الكعبة بلا ظل في وقفة عرفات لأول مرة منذ 33 عاما
هديتنا للجماهير.. ماذا قال محمد السيد عن تتويج الزمالك بالدوري؟
أدان اعتداءات إيران.. المستشار الألماني يجدد تضامن بلاده المطلق مع الإمارات
حكاية عزيمة وإيمان.. سفير الإمارات بالقاهرة يهنئ الزمالك بعد فوزه بالدوري
المعلم وسط عائلته.. كيف احتفل حسن شحاتة بتتويج الزمالك بلقب الدوري؟
إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة فأيهما أولى؟.. در الإفتاء تحسم الجدل
قبل اجتماع السياسيات النقدية.. آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

وكالة الطاقة الدولية: مبيعات السيارات الكهربائية تتجاوز 23 مليون مركبة في 2026

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
كريم عاطف

توقعت وكالة الطاقة الدولية استمرار النمو القوي لسوق السيارات الكهربائية عالميا خلال عام 2026، مع تجاوز المبيعات حاجز 23 مليون مركبة، بما يمثل نحو 30% من إجمالي السيارات الجديدة المباعة حول العالم، مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود وزيادة الإقبال على وسائل النقل منخفضة التكلفة والانبعاثات.

ارتفاع أسهم صانعي السيارات الكهربائية الصينيين بعد إعلان الاتحاد الأوروبي شروط الإعفاء من الرسوم الجمركية

وأوضح تقرير الوكالة أن مبيعات السيارات الكهربائية ارتفعت خلال 2025 بأكثر من 20% لتتخطى 20 مليون سيارة، ما يعني أن سيارة من كل أربع سيارات مبيعة عالميا أصبحت كهربائية، في وقت تواصل فيه الحكومات دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

ورغم التوقعات الإيجابية، سجلت السوق العالمية تراجع محدود خلال الربع الأول من 2026 بنسبة 8% على أساس سنوي، لتصل المبيعات إلى 3.9 مليون سيارة، نتيجة تباطؤ بعض الحوافز الحكومية في الصين والولايات المتحدة، إلا أن التقرير أكد أن الاتجاه العام لا يزال صاعد في معظم الأسواق الكبرى.

السيارات الكهربائية.. تعرف على مزايا الشحن ثنائي الاتجاه

وأشار التقرير إلى أن الشركات الصينية تواصل فرض سيطرتها على سوق السيارات الكهربائية، بعدما استحوذت على نحو 60% من إجمالي المبيعات العالمية، مقابل 15% فقط لكل من أوروبا وأميركا الشمالية، كما ساهم انخفاض أسعار البطاريات والتطور السريع في تقنيات التصنيع في زيادة تنافسية السيارات الكهربائية مقارنة بالمركبات التقليدية.

السيارات الكهربائية

وقادت أوروبا موجة النمو خلال العام الماضي بارتفاع تجاوز 30%، بينما سجلت أسواق جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية معدلات نمو قوية، مع توسع البنية التحتية لمحطات الشحن وتزايد الطلب على السيارات الاقتصادية.

السيارات الكهربائية

وأكد التقرير أن انتشار السيارات الكهربائية بدأ يؤثر بشكل مباشر على سوق الطاقة العالمي، إذ ساهم أسطول المركبات الكهربائية خلال 2025 في خفض استهلاك النفط بنحو 1.7 مليون برميل يوميا، مع توقعات بارتفاع التأثير إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول 2030.

وكالة الطاقة الدولية سوق السيارات الكهربائية السيارات الكهربائية السيارات الجديدة أسعار الوقود ارتفاع أسعار الوقود سائل النقل منخفضة التكلفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

العداد الكودي

رفض تحويل العداد الكودي لقانوني إذا لم تكن من هذين الفئتين

الاسكان الاجتماعي

بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

توروب

مفاجأة مدوية.. تطورات جديدة بشأن مصير توروب مع الأهلي

قضية البلوجر دنيا فؤاد

مفاجأة جديدة.. تفاصيل التقارير الطبية للبلوجر دنيا فؤاد تثير الجدل مجددًا

سعر الدولار اليوم

انخفاض مفاجيء.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك

الذهب

الجنيه نزل 500.. انخفاض في أسعار الذهب ومفاجأة في سعر عيار 21

أسعار الذهب اليوم

انخفاض سعر الذهب عيار 21 الآن.. وصل كام؟

ترشيحاتنا

محافظ بورسعيد يستقبل وفد البنك الزراعي

محافظ بورسعيد يستقبل وفد البنك الزراعي المصري لبحث سبل تعزيز التعاون

محافظ الوادي الجديد

موجز أخبار الوادي الجديد.. إطلاق مشروع الواحات الخضراء بالطاقة الشمسية.. وفصل التيار الكهربائي عن واحة الفرافرة

جانب من الحدث

جامعة الوادي الجديد.. تخصيص ساعتين كل ثلاثاء للأنشطة الطلابية

بالصور

ألفا روميو 33 سترادالي تحتفي بتسليمات تاريخية عبر قارتين

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

وكالة الطاقة الدولية: مبيعات السيارات الكهربائية تتجاوز 23 مليون مركبة في 2026

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

هاف ستومك.. كنزى عمرو دياب تثير الجدل فى اخر ظهور لها

كنزى عمرو دياب تثير الجدل فى اخر ظهور لها
كنزى عمرو دياب تثير الجدل فى اخر ظهور لها
كنزى عمرو دياب تثير الجدل فى اخر ظهور لها

بخصر منحوت.. بسمة بوسيل تثير الجدل بفستان يخطف الأنظار

بخصر منحوت..بسمة بوسيل تثير الجدل بفستان ملفت
بخصر منحوت..بسمة بوسيل تثير الجدل بفستان ملفت
بخصر منحوت..بسمة بوسيل تثير الجدل بفستان ملفت

فيديو

السيارات الكلاسيكية

مهرجان وموكب السيارات الكلاسيكية يجوب شوارع مصر الجديدة.. بالفيديو

نقيب محمد هاني لاشين

حكاية بطل.. قصة استشهاد نقيب محمد هاني لاشين| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد