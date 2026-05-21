وكالة الطاقة الدولية: مبيعات السيارات الكهربائية تتجاوز 23 مليون مركبة في 2026

توقعت وكالة الطاقة الدولية استمرار النمو القوي لسوق السيارات الكهربائية عالميا خلال عام 2026، مع تجاوز المبيعات حاجز 23 مليون مركبة، بما يمثل نحو 30% من إجمالي السيارات الجديدة المباعة حول العالم، مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود وزيادة الإقبال على وسائل النقل منخفضة التكلفة والانبعاثات.

وأوضح تقرير الوكالة أن مبيعات السيارات الكهربائية ارتفعت خلال 2025 بأكثر من 20% لتتخطى 20 مليون سيارة، ما يعني أن سيارة من كل أربع سيارات مبيعة عالميا أصبحت كهربائية، في وقت تواصل فيه الحكومات دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

ورغم التوقعات الإيجابية، سجلت السوق العالمية تراجع محدود خلال الربع الأول من 2026 بنسبة 8% على أساس سنوي، لتصل المبيعات إلى 3.9 مليون سيارة، نتيجة تباطؤ بعض الحوافز الحكومية في الصين والولايات المتحدة، إلا أن التقرير أكد أن الاتجاه العام لا يزال صاعد في معظم الأسواق الكبرى.

وأشار التقرير إلى أن الشركات الصينية تواصل فرض سيطرتها على سوق السيارات الكهربائية، بعدما استحوذت على نحو 60% من إجمالي المبيعات العالمية، مقابل 15% فقط لكل من أوروبا وأميركا الشمالية، كما ساهم انخفاض أسعار البطاريات والتطور السريع في تقنيات التصنيع في زيادة تنافسية السيارات الكهربائية مقارنة بالمركبات التقليدية.

وقادت أوروبا موجة النمو خلال العام الماضي بارتفاع تجاوز 30%، بينما سجلت أسواق جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية معدلات نمو قوية، مع توسع البنية التحتية لمحطات الشحن وتزايد الطلب على السيارات الاقتصادية.

وأكد التقرير أن انتشار السيارات الكهربائية بدأ يؤثر بشكل مباشر على سوق الطاقة العالمي، إذ ساهم أسطول المركبات الكهربائية خلال 2025 في خفض استهلاك النفط بنحو 1.7 مليون برميل يوميا، مع توقعات بارتفاع التأثير إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول 2030.