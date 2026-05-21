أخبار التوك شو.. التعليم: تطوير المناهج أحد أولوياتنا وتحديث 94 منهجًا دراسيًا.. ترامب: إذا لم توقع إيران على اتفاق لإنهاء الحرب سنستكمل المهمة

متحدث التعليم: تطوير المناهج أحد أولوياتنا ويشمل تحديث 94 منهجًا دراسيًا

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل جهود إصلاح منظومة التعليم في مصر، موضحًا أن من أبرز الإنجازات انخفاض الكثافات الطلابية في الفصول، حيث أظهرت البيانات المقدمة من اليونيسف أن عدد الطلاب في الفصول بالمرحلة الابتدائية أصبح يصل إلى 41 طالبًا لكل فصل، مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعكس تحسنًا ملموسًا في جودة التعليم.



بسمة وهبة: كل حد رايح يزور عيان أو يبارك ياخد معاه كيلو طماطم

لم تعد الطماطم مجرد سلعة غذائية يومية على موائد المصريين، بل تحولت خلال الفترة الأخيرة إلى رمز يعكس تقلبات السوق وارتفاع الأسعار، بعدما قفزت قيمتها إلى مستويات غير مسبوقة أثارت جدلًا واسعًا بين المواطنين والإعلاميين على حد سواء.



شكوك بسبب المفاوضات.. أكسيوس عن مصادر: نتنياهو كان غاضبا جدا بعد مكالمة ترامب

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي عن 3 مصادر، أن ترامب ونتنياهو ناقشا خلال مكالمة هاتفية أمس الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مع إيران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



الاتحاد الأوروبي يدين احتجاز إسرائيل لنشطاء أسطول غزة

أدان الاتحاد الأوروبي، احتجاز إسرائيل لنشطاء أسطول غزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



ترامب: إذا لم توقع إيران على اتفاق لإنهاء الحرب سنستكمل المهمة التي بدأناها

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه على إيران إنهاء الأمر والتوقيع على اتفاق لإنهاء الحرب، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



غرامة تصل لـ20 ألف جنيه.. عقوبات التدخين داخل المصالح الحكومية والأماكن العامة

حظر قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981 وتعديلاته، التدخين بشكل نهائي داخل المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية، إلى جانب الأندية الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب، مع إلزام المدير المسؤول باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التدخين داخل تلك الأماكن.



النصر للسيارات: تشغيل المصنع بعد 15 عاما من التوقف وتعيين 800 مهندس وعامل

أكد الدكتور خالد شديد، رئيس شركة النصر للسيارات، أن الشركة كانت مغلقة لمدة 15 سنة، مشيرًا إلى أن العمل فيها بدأ منذ عامين فقط.



رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش في حالة تأهب مع تصاعد التهديدات باحتمال تجدد الحرب مع إيران

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، أن الجيش في حالة تأهب قصوى مع تصاعد التهديدات بشأن احتمال تجدد الحرب مع إيران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .