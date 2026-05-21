جامعة الوادي الجديد.. تخصيص ساعتين كل ثلاثاء للأنشطة الطلابية

تراس الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو ٢٠٢٦ جلسته رقم ٩١ برئاسة وبحضور السادة نواب رئيس الجامعة، والعمداء، وأعضاء المجلس الموقر لمناقشة واستعراض عدد من الملفات التعليمية، والبحثية، والخدمية.

وفى بداية الجلسة توجه بالتهنئة ​إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ الوادي الجديد حنان مجدي نور الدين والقيادات التنفيذية بالمحافظة بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

كما هنأ جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس، وعاملين، وطلاب، والأمة الإسلامية جمعاء، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

​وفي لفتة وفاء وإجلال، وقف المجلس دقيقة حداد ترحماً على روح المغفور له بإذن الله الأستاذ الدكتور عقيلى محمد احمد أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ووافق المجلس على إطلاق اسمه على القاعة الجديدة بكلية التربية تخليدا لذكراه.

​كما تم خلال الجلسة عرض فيديو توثيقي تفصيلي رصد أبرز إنجازات جامعة الوادي الجديد والأنشطة والفعاليات التي شهدتها خلال شهرى أبريل ومايو 2026، والذي عكس حجم التطوير والعمل الدؤوب في مختلف القطاعات.

​وفي إطار دعم الجامعة لبناء شخصية الطلاب وتنمية مواهبهم، أكد المجلس على قراره السابق بشأن تخصيص ساعتين يوم الثلاثاء من كل أسبوع للأنشطة الطلابية المختلفة، وشدد المجلس على حظر استغلال هاتين الساعتين المخصصتين في التدريس، أو عقد المحاضرات، أو أي فعاليات أخرى بخلاف الأنشطة الطلابية المتعارف عليها، لضمان إتاحة الفرصة كاملة لجميع الطلاب للمشاركة الفعالة.

​واستكمالاً لجدول الأعمال، استضاف المجلس السيد أيمن حسين، مدير وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والذي قدم شرحاً تفصيلياً وافياً حول آليات وضوابط صرف العلاج الشهري للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، مؤكداً على حرص الجامعة على تقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية لمنتسبيها.

​من جانبه، استعرض الأستاذ الدكتور مصطفى محمود مصطفى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تقريراً تفصيلياً عن نتائج "مسابقة التميز البيئي" بين كليات الجامعة، وقدم سيادته التهنئة للكليات الحاصلة على المراكز الأولى في المعايير المختلفة، مشيداً بالوعي البيئي والجهد المبذول لتعزيز الاستدامة داخل الحرم الجامعي.

​وعلى الصعيد الأكاديمي، ناقش المجلس عدداً من الموضوعات والأمور المتعلقة بالعملية التعليمية وانتظام الدراسة، وفي ختام الجلسة، وافق المجلس على منح عدد من الباحثين والباحثات درجتي الماجستير والدكتوراه، متمنين لهم مزيداً من التقدم والنجاح في مسيرتهم العلمية.