دعا لتشديد العقوبات عليه.. سانشيز يصعّد ضد بن غفير بعد إهانته أسطول غزة

أدان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ما وصفه بـ«المشاهد غير المقبولة» لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير خلال تعامله مع نشطاء «أسطول غزة».

وقال سانشيز، في منشور عبر منصة «إكس»، إن اللقطات التي ظهر فيها بن غفير وهو يسيء إلى أعضاء الأسطول الدولي المتضامن مع غزة «لا يمكن القبول بها»، مؤكداً أن بلاده «لن تتسامح مع أي إساءة يتعرض لها المواطنون الإسبان».

وأضاف أن حكومته كانت قد أعلنت في سبتمبر الماضي منع بن غفير من دخول الأراضي الإسبانية، مشيراً إلى أن مدريد ستدعو مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى تشديد العقوبات بحقه ورفعها إلى مستوى أوروبي بشكل عاجل.

وكان مقطع فيديو متداول قد أظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي أثناء وجوده في ميناء أسدود، حيث بدا وهو يقف أمام عدد من نشطاء «أسطول الصمود» وهم مكبلون بالأصفاد ورؤوسهم منحنية نحو الأرض، فيما كان يلوح بالعلم الإسرائيلي، عقب هتاف إحدى المشاركات بشعار «فلسطين حرة».