طاهر أبو زيد: كان هناك رئيس نادٍ فاسد نويت الإطاحة به ولكن الإجراءات الروتينية عطلتني

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وقال طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق:"

كان هناك رئيس نادٍ فاسد نويت الإطاحة به لأنه أضر بالرياضة.. ولكن الإجراءات الروتينية عطلتني لأن القانون يجبر الوزير على الانتظار 30 يومًا لإعادة الرد، وفي اليوم الـ18 تغيرت الوزارة بأكملها".



وكان قد حرص ماردونا النيل كابتن طاهر أبو زيد، وزير الرياضة المصري السابق ونجم النادي الأهلي، على التواجد داخل لجان انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، والمنعقدة باستاد القاهرة الدولي، وذلك لدعم بلدياته الدكتور محمد عبد الغني، الذي يخوض جولة الإعادة على منصب نقيب المهندسين.

وطاهر أبو زيد الذي استقبله الحضور بحفاوة بالغة من مواليد محافظة أسيوط بصعيد مصر (مسقط رأس عبد الغني)، وهو حاصل على بكالوريوس تجارة، ويحظى بشهرة واسعة داخل الوسط الرياضي العربي واحترام كبير، وسبق له أن حقق العديد من البطولات والألعاب مع النادي الأهلي ومنتخب مصر