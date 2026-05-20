صدمة.. نجم برشلونة يغيب عن منتخب إسبانيا في كأس العالم 2026

أعلن الإسباني فيرمين لوبيز، لاعب فريق برشلونة، اليوم الأربعاء، غيابه عن كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تنطلق الشهر المقبل، بعد أن خضع لجراحة إثر إصابته بكسر في مشط القدم اليمنى.

وتعرض لاعب وسط برشلونة للإصابة خلال فوز فريقه 3-1 على أرضه أمام ريال بيتيس يوم الأحد الماضي، وأكد النادي أنه سيحتاج لعملية جراحية.

وكتب لوبيز على "إنستجرام": "سارت العملية الجراحية على ما يرام، وأتطلع بالفعل للعودة أقوى جسديا وذهنيا، قد تكون الحياة وكرة القدم قاسيتين عندما لا تتوقع ذلك أو لا تستحقه".

وأضاف: "لكن عليك أن تتقبل أن كل هذا جزء من الرحلة، إنها فترة صعبة للغاية بالنسبة لي، وتحد آخر في مسيرتي سأتجاوزه يمكنكم الثقة في ذلك، وحان الوقت الآن لدعم المنتخب الوطني وزملائي من المنزل".

أرقام نجم برشلونة

وكان لوبيز يأمل في الانضمام إلى تشكيلة المنتخب بعد أن قدم موسما مميزا، إذ سجل 13 هدفا و17 تمريرة حاسمة في 48 مباراة خاضها في جميع المسابقات، ليساهم في احتفاظ برشلونة بلقب الدوري الإسباني والتتويج بكأس السوبر الإسبانية.

وتبدأ إسبانيا، المتوجة بلقب كأس العالم 2010، مشوارها في المجموعة الثامنة يوم 15 يونيو المقبل بمواجهة الرأس الأخضر في أتلانتا بولاية جورجيا، قبل أن تلتقي مع السعودية وأوروجواي.

ومن المقرر أن يعلن المدرب لويس دي لا فوينتي عن تشكيلة المنتخب لكأس العالم يوم الاثنين.