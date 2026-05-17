برشلونة يكشف سر غياب نجمه أمام ريال بيتيس

كشف نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأحد، عن سبب غياب اللاعب فيران توريس عن مباراة الفريق ضد ريال بيتيس، مساء اليوم، في الجولة 37 لليجا.

وأعلن المدير الفني لفريق برشلونة، هانز فليك، التشكيل الأساسي لمباراة ريال بيتيس والذي شهد غياب فيران توريس، وكذلك عدم تواجده على دكة البدلاء.

وقال برشلونة في بيان رسمي: "سيغيب فيران توريس عن مباراة ريال بيتيس بسبب شعوره بألم في أوتار الركبة اليسرى، حيث يعاني من إجهاد عضلي".

ترتيب الدوري الإسباني

ويتصدر برشلونة جدول الدوري الإسباني برصيد 91 نقطة، وحسم لقب البطولة قبل جولتين عقب فوزه على ريال مدريد.