موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة

يستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية مساء اليوم الأحد أمام ريال بيتيس ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2025-2026، في لقاء يحتضنه ملعب كامب نو وسط حضور جماهيري منتظر بعد تتويج الفريق الكتالوني رسميًا باللقب.

ويدخل برشلونة المباراة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك باحثًا عن العودة إلى طريق الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية أمام ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد، وهي الهزيمة التي جاءت بعد أيام قليلة من حسم لقب الدوري الإسباني رسميًا لصالح الفريق الكتالوني.

وكان برشلونة قد نجح في التتويج بلقب الدوري عقب فوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد بهدفين دون مقابل في مباراة الكلاسيكو، ليحصد الفريق اللقب للمرة التاسعة والعشرين في تاريخه والثانية على التوالي، مؤكدًا تفوقه المحلي خلال الموسمين الأخيرين.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 91 نقطة، بعدما قدم موسمًا قويًا على المستويين الهجومي والدفاعي، في حين يسعى ريال بيتيس لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على الحفاظ على مركزه الخامس برصيد 57 نقطة، خاصة مع اشتعال المنافسة على المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة أجواء حماسية، في ظل رغبة برشلونة في الاحتفال مع جماهيره بمواصلة الانتصارات بعد حسم اللقب، بينما يأمل ريال بيتيس في الخروج بنتيجة إيجابية أمام بطل المسابقة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على أن تُنقل عبر قناة بي إن سبورتس الثانية الناقلة الحصرية لمنافسات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا