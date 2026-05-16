قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد اتهامه بالسرقة .. تسوية ودية جديدة تنهي أزمة حمو بيكا
ترامب: إيران ستواجه وقتًا صعبًا للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق
سفير أمريكي سابق يحذر: قرارات ترامب بشأن إيران غير قابلة للتوقع
توحيد المملكة.. مظاهرات حاشدة في لندن وسط استنفار أمني غير مسبوق
الفلسطينيون يجبرون على هدم منازلهم لإفساح المجال أمام مدينة ملاهي إسرائيلية
وكالة الأنباء الإيرانية: زيارة غير معلنة لوزير الداخلية الباكستاني لطهران
لميس الحديدي تكشف ما حدث بحفل أنغام أمس
السفير الصيني بالقاهرة: وقف إطلاق النار الدائم مفتاح استقرار الشرق الأوسط
نهائي الكونفدرالية .. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري
موجة حر غير مسبوقة تهدد الزراعة في مصر.. المناخ يضغط والمحاصيل تدفع الثمن
عيار 21 يهبط 800 جنيه من القمة| تراجع حاد في سعر الذهب بمصر
عراقجي: الأمريكيون يريدون استئناف المحادثات ونأمل أن يعود المنطق والحكمة للبيت الأبيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد 4 سنوات.. ليفاندوفسكي يودّع جماهير برشلونة برسالة مؤثرة

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
مجدي سلامة

ودّع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة، جماهير البلوجرانا اليوم السبت، برسائل مؤثرة، بعد نهاية مشواره مع الفريق، بالتتويج ببطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

وانضم ليفاندوفسكي إلى برشلونة قادمًا من بايرن ميونخ في صيف 2022، تمكن خلالهم من تحقيق 7 ألقاب وهم 3 ألقاب من الدوري الإسباني ومثلهم من كأس السوبر الإسباني، إلى جانب كأس ملك إسبانيا.

رسالة ليفاندوفسكي


ونشر ليفاندوفسكي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "انستجرام" يجمع بعض لحظاته المهمة مع الفريق الإسباني، وعلق عليه: "بعد أربع سنوات حافلة بالتحديات والعمل الجاد، حان وقت الرحيل، أغادر وأنا أشعر بأن المهمة قد اكتملت، أربعة مواسم، ثلاثة ألقاب".


وتابع: "لن أنسى أبدًا الحب الذي غمرني به الجمهور منذ بداياتي، كاتالونيا هي موطني على هذه الأرض، شكرًا لكل من التقيت بهم خلال هذه السنوات الأربع الجميلة".


واختتم: "شكر خاص للرئيس لابورتا لمنحي فرصة عيش أروع فصول مسيرتي، عاد برشلونة إلى مكانه الطبيعي، فيسكا برشلونة .. فيسكا كاتالونيا".


وشارك ليفاندوفسكي في 191 مباراة منذ قدومه إلى برشلونة بمختلف البطولات، سجل 119 هدفًا وقدم 24 تمريرة حاسمة.

ليفاندوفسكي برشلونة الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

المدارس المصرية اليابانية

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026

عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026.. السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة 1447ه

جريمة هزت الوراق.. استدراج عريس حديث الزواج وإنهاء حياته في الشارع

تفاصيل مرعبة.. أسرة عريس الوراق تكشف كواليس صادمة قبل لحظات من مقـ تله

أمير هشام

أمير هشام: اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري في هذه الحالة

ترشيحاتنا

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

نهائي الكونفدرالية.. طريقة مشاهدة مباراة الزمالك واتحاد العاصمة مجانا

الفضاء

53 دقيقة غيرت كل شيء.. لماذا بكى طاقم أرتميس 2 في الفضاء؟

راك تراك بلايا” داخل وادي الموت

في صمت الصحراء.. كيف كشف العلماء سر الأحجار الشراعية؟

بالصور

أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا” يلفتون الأنظار في مهرجان كان

أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”
أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”
أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”

تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 44 ألف سيدة ضمن الصحة الانجابية بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

صحة الشرقية تنفذ 118 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوى الهمم بالمنازل

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

جون ترافولتا يخطف الأنظار قبل عرض أول فيلم من إخراجه.. صور

جون ترافولتا
جون ترافولتا
جون ترافولتا

فيديو

فيلم "Gentle Monster"

حضور كثيف للمؤتمر الصحفي لفيلم «Gentle Monster».. فيديو

سر رفض طلبات الإسكان

مش عارف بتترفض ليه؟ الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية

تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة

مكنتش مصدق.. عبد الرحمن أبو زهرة يتأمل مشواره الفني بكلمات مؤثرة قبل وفاته

أعراض فيروس هانتا

يشبه الإنفلونزا.. أعراض فيروس هانتا الخطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد