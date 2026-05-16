بعد 4 سنوات.. ليفاندوفسكي يودّع جماهير برشلونة برسالة مؤثرة

ودّع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة، جماهير البلوجرانا اليوم السبت، برسائل مؤثرة، بعد نهاية مشواره مع الفريق، بالتتويج ببطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

وانضم ليفاندوفسكي إلى برشلونة قادمًا من بايرن ميونخ في صيف 2022، تمكن خلالهم من تحقيق 7 ألقاب وهم 3 ألقاب من الدوري الإسباني ومثلهم من كأس السوبر الإسباني، إلى جانب كأس ملك إسبانيا.

رسالة ليفاندوفسكي



ونشر ليفاندوفسكي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "انستجرام" يجمع بعض لحظاته المهمة مع الفريق الإسباني، وعلق عليه: "بعد أربع سنوات حافلة بالتحديات والعمل الجاد، حان وقت الرحيل، أغادر وأنا أشعر بأن المهمة قد اكتملت، أربعة مواسم، ثلاثة ألقاب".



وتابع: "لن أنسى أبدًا الحب الذي غمرني به الجمهور منذ بداياتي، كاتالونيا هي موطني على هذه الأرض، شكرًا لكل من التقيت بهم خلال هذه السنوات الأربع الجميلة".



واختتم: "شكر خاص للرئيس لابورتا لمنحي فرصة عيش أروع فصول مسيرتي، عاد برشلونة إلى مكانه الطبيعي، فيسكا برشلونة .. فيسكا كاتالونيا".



وشارك ليفاندوفسكي في 191 مباراة منذ قدومه إلى برشلونة بمختلف البطولات، سجل 119 هدفًا وقدم 24 تمريرة حاسمة.