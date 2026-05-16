مشهد مثير للجدل.. فتاة تزعم سرقة متعلقاتها داخل سيارة نقل ذكي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا منسوبًا لمطربة شابة تُدعى “منة”، تضمن استغاثة ادعت فيها تعرضها لواقعة سرقة وابتزاز، عقب استقلالها سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي أثناء عودتها من العمل.



وجاء في تفاصيل المنشور المتداول، أن الفتاة طلبت رحلة عبر أحد تطبيقات التوصيل النقل الذكي، إلا أنها فوجئت بأن السيارة والسائق لا يطابقان البيانات الظاهرة على التطبيق، ورغم ذلك استقلت الرحلة، قبل أن يدعي السائق شعوره بحالة إعياء وعدم قدرته على القيادة، ليسألها عما إذا كانت تستطيع القيادة من عدمه: "قالي تعالي سوقي مكاني عشان دايخ".

وأضافت الفتاة، بحسب المنشور، أنها وافقت على قيادة السيارة بنفسها خوفًا من تعرضهما لحادث، وبعد فترة أخبرها السائق بأنه أصبح في حالة جيدة وطلب منها التوقف لتبديل الأماكن، إلا أنه تحرك بالسيارة بشكل مفاجئ أثناء نزولها، ما أدى إلى تعرضها للسحل على الأرض، وفراره بالسيارة وبداخلها متعلقاتها الشخصية.

وأوضحت أن السيارة كانت تحتوي على حقيبة سفر بها ملابسها، إضافة إلى حقيبة يدها ومحفظتها وكروتها البنكية ومبالغ مالية، فضلًا عن هاتفها المحمول الذي كان موصولًا بالشاحن داخل السيارة، مشيرة إلى أن السائق تمكن من معرفة الرقم السري للهاتف بعدما فتحته أمامه خلال الرحلة.

وذكرت الفتاة أنها حررت محضرًا بالواقعة تتهم فيه السائق بالسرقة، مؤكدة أنه تواصل مع شقيقتها وبعض أصدقائها مطالبًا بالحصول على مبالغ مالية مقابل إعادة متعلقاتها الشخصية، وهو ما اعتبرته ابتزازًا.