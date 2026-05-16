وزير العمل لعمال السبائك الحديدية: حوافز لتشجيع تسجيل العمالة غير المنتظمة

واصل وزير العمل حسن رداد جولاته التفقدية بزيارة الشركة المصرية للسبائك الحديدية" الفيروسيلكون" بمركز إدفو بمحافظة أسوان، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، وقيادات الشركة، وممثلي النقابة العامة للمناجم والمحاجر، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والنقابية.

وخلال الزيارة، سلّم الوزير ومحافظ أسوان دعمًا ماليًا وبونات سلع ومواد غذائية لعدد من العمالة غير المنتظمة بقطاع المناجم والمحاجر، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وتقديم أوجه الرعاية والدعم للفئات الأولى بالرعاية.

كما تفقد الوزير أقسام ومواقع الإنتاج بالشركة، والتقى عددًا من العاملين، مشيدًا بما تمتلكه الشركة من قدرات صناعية وإنتاجية كبيرة، وبنجاحها في تصدير نحو 75% من منتجاتها إلى الأسواق العالمية، الأمر الذي يعكس جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة الدولية، خاصة في صناعة السبائك الحديدية والفيروسيليكون..

وأكد الوزير، أن الشركة المصرية للسبائك الحديدية تُعد واحدة من أهم القلاع الصناعية المتخصصة في مصر والمنطقة، وتمثل نموذجًا حقيقيًا للصناعة الوطنية الداعمة للاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الصناعة الوطنية وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.

وأوضح رداد أن وزارة العمل مستمرة في تنفيذ خطط "التدريب من أجل التشغيل" بالتعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية، لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، إلى جانب تطوير مهارات العمالة ورفع كفاءتها بما يتماشى مع التطورات الصناعية الحديثة، فضلًا عن العمل على توفير بيئة عمل لائقة تحقق التوازن بين مصالح العمال والمستثمرين... وأشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة أيضًا في دعم العمالة غير المنتظمة من خلال المنح الدورية والرعاية الصحية والاجتماعية، مع تقديم حوافز للتشجيع على تسجيل العمالة غير المنتظمة داخل قاعدة بيانات الوزارة،من بينها مجانية شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة المهنة،وغيرها من الحوافز الخاصة بالخدمات الصحية والاجتماعية ، إضافة إلى المنح الدورية، بما يضمن حصولهم على كافة أوجه الحماية والرعاية الاجتماعية... وأكد أن ما تشهده الدولة حاليًا يعكس انحياز الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي لقيمة العمل والإنتاج، ودعم الصناعة الوطنية باعتبارها أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل ،وأشار إلى أن القيادة السياسية تقف مع العمال ،وتحافظ على حقوقهم المشروعة.

من جانبه، رحب محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين بوزير العمل داخل الشركة المصرية للسبائك الحديدية، مؤكدًا أنها واحدة من القلاع الصناعية الكبرى في مصر والشرق الأوسط، وتجسد نموذجًا مشرفًا للجمهورية الجديدة التي تُبنى بسواعد أبنائها...وأشار المحافظ إلى أن الشركة، منذ تأسيس مصنع إدفو عام 1976، نجحت في دعم الصناعة الوطنية والانفتاح على الأسواق العالمية من خلال تصدير منتجاتها عالية الجودة إلى مختلف دول العالم، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي... وأضاف لاشين أن الاحتفال الذي نظمته الشركة تحت شعار "عمالك يا مصر.. سواعد التنمية المستدامة 2030" يأتي متسقًا مع المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تؤكد أن الإنسان هو محور التنمية في الجمهورية الجديدة، مشيدًا بجهود قيادات الشركة والعاملين بها في زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحقيق قيمة مضافة للصناعة المصرية...وشهدت الفعاليات كلمات للمهندس عيد مهلل العضو المنتدب التنفيذي للشركة ،ومحمد سعيد الصيفي مدير مديرية عمل اسوان ، ومحمد سمارة رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر ..كما شاركت في الفعالية الشيماء عبدالله رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة ..

