جماهير الثغر.. الاتحاد السكندري ينظم رحلة إلى استاد غزل المحلة

قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى تنظيم رحلة و توفير أوتوبيسات لنقل جماهير الثغر العظيمة لدعم و لمساندة فريقها ومشاهدة لقاء نادى الاتحاد السكندري و نادى غزل المحلة فى إطار مباريات الأسبوع الحادى عشر من المرحلة النهائية لبطولة الدورى العام والمقرر إقامته يوم الاثنين الموافق 2026_5_18 الساعة الثامنة مساء بإستاد غزل المحلة و ذلك لحاملى بطاقة المشجع "Fan ID" وتذكرة المباراة

وسوف تتواجد أوتوبيسات مجانية يوم المباراة لنقل الجماهير من أمام ملعب إستاد الجامعة خلف مقر نادى الاتحاد السكندرى بالشاطبى من الساعة الثانية حتى الساعة الثالثة

واقتنص الإتحاد السكندري ثلاث نقاط مهمة من طلائع الجيش في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد الإسكندرية في الجولة الـ31، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الإتحاد في الدقيقة 36، عن طريق محمود علاء من علامة جزاء.



ونفذت ركلة ركنية لصالح الاتحاد السكندري من الجهة اليسرى نفذها كريم الديب بكرة عرضية قابلها بتسديدة رأسية محمود علاء ولكن انتهت بين أحضان حارس مرمى طلائع الجيش عماد السيد. في الدقيقة 10.

وأرسلت ركلة ركنية لصالح طلائع الجيش من الجهة اليمنى نفذها أحمد عبد الرحمن بكرة عرضية قابلها بتسديدة رأسية حالد سطوحي ولكن أبعدها حارس مرمى الاتحاد السكندري محمود جنش إلى ركنية في الدقيقة 40.



وجاءت ركلة حرة لصالح طلائع الجيش من المنتصف الهجومي من الجهة اليمنى نفذها علي حمدي بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة رأسية خالد سطوحي تصدى لها على مرتين حارس مرمى الاتحاد السكندري محمود جنش في الدقيقة 94.

موقف الفريقين في جدول الدوري المصري

وبهذه النتيجة يبعد الإتجاد السكندري عن منطقة الهبوط مؤقتاً برصيد 32 محتلاً المركز التاسع، وتجمد طلائع الجيش في المركز السابع برصيد 34 نقطة.