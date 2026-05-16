مرأة ومنوعات

بين السخرية والنفي.. مديونية 8 قروش تتسبب في التحفظ على أموال أحد عملاء البنك العربي الأفريقي

اسامة عبد الجليل
محمد بدران

في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي،  نشر شخص يُدعى أسامة عبد الجليل، مقطع فيديو عبر حسابه على “فيسبوك”، تحدث فيه عن أزمة واجهته مع البنك العربي الأفريقي، على خلفية مديونية على بطاقة ائتمانية بلغت قيمتها 8 قروش فقط، وفقًا لما ذكره.

وقال عبد الجليل في الفيديو عبر حسابه علي فيسبوك، إن البنك العربي الإفريقي قام – على حد قوله – بالتحفظ على أمواله منذ عدة أشهر بسبب 8 قروش، موضحًا أنه اضطر للتوجه إلى أحد الفروع في عام 2026 لسداد المبلغ.

وأضاف أن خدمة العملاء أبلغته بضرورة سداد المبلغ داخل الفرع وعدم خصمه بشكل مباشر من رصيد البطاقة، مشيرًا إلى أن الموظفين أكدوا له أن “المديونية يجب سدادها بشكل رسمي حتى لو كانت بسيطة”.

وأوضح خلال حديثه: “الناس هتفتكر إني بهزر أو ببالغ، لكن دي مديونية 8 قروش فعلًا، وعندي إيصال مختوم من البنك”، مؤكدًا أنه قام بسدادها بالفعل داخل الفرع.

وتابع أنه شعر بالحرج أثناء عملية السداد بسبب ضآلة المبلغ، مشيرًا إلى أنه قدّم ورقة نقدية فئة 100 جنيه، وأن الموظفة طلبت منه توفير “نصف جنيه فكة”، وهو ما دفعها – بحسب روايته – إلى تدبير المبلغ من عندها لاستكمال العملية.

واعتبر أن الواقعة تعكس ما وصفه بـ“تضخيم الإجراءات مقابل مبالغ مالية بسيطة”، مشيرًا إلى أن تكلفة الإجراءات الورقية قد تتجاوز قيمة المديونية نفسها، على حد تعبيره.

وأكد في ختام حديثه أنه لا يوجه اللوم إلى موظفي البنك أو خدمة العملاء، مشيرًا إلى أنهم ينفذون التعليمات، بينما وجّه انتقادًا للإجراءات الإدارية داخل المؤسسة المصرفية، وفق ما جاء في الفيديو المتداول.

ومن جهته، نفى البنك العربي الافريقي صحة ما تم تداوله بشأن الواقعة، مؤكدًا في تعليق مقتضب أن ما ورد في الفيديو “غير صحيح”.

ألم بسيط في الظهر قد يكشف مرضًا خطيرًا
المحكمة التركية توضح موقفها من إعداد الطعام داخل الحياة الزوجية
هل تتأثر العلاقة الجنسية للرجال بتغير الفصول؟
هل يتسبب تناول أوميجا 3 في الإصابة بالخرف؟
