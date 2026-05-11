البنك العربى الأفريقى الدولى يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع BMW مصر لتقديم مزايا حصرية لعملاء البنك

في إطار التزامه بتعزيز تجربة عملائه وتقديم مزايا تنافسية تلبي تطلعاتهم، أعلن البنك العربى الافريقى الدولى توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة BMW مصر، بهدف إتاحة برنامج تمويلي متكامل لعملاء البنك لاقتناء سيارات BMW، سواء الكهربائية أو التقليدية، مع الاستفادة من مجموعة من المزايا الحصرية.

وقّعت الاتفاقية كلٌّ من دينا زكري، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك العربي الأفريقي الدولي، ومحمد فتيان، رئيس قطاع المبيعات BMW مصر، وتم التوقيع في حضور تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالبنك العربي الأفريقي الدولي، ومحمد قنديل، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمجموعة جلوبال أوتو للسيارات، إلى جانب عدد من القيادات بالجانبين.

وتتضمن الشراكة تقديم مزايا حصرية على سيارات BMW عند الشراء من خلال برامج التمويل المقدمة من البنك، إلى جانب باقة من المزايا التي تشمل عروض حصرية على السيارات الكهربائية والتقليدية، وفترات سداد مرنة تصل إلى 12 عامًا بدون مصاريف إدارية، بالإضافة إلى باقة متكاملة لعملاء السيارات الكهربائية فضلًا عن ضمان ممتد لمدة 5 سنوات وباقة صيانة مجانية لمدة ثلاث سنوات، وخدمات مميزة لعملاء البنك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك العربى الافريقى الدولى الهادفة إلى التوسع في بناء شراكات مع كبرى الشركات العالمية، بما يعزز من تنوع المزايا المقدمة لعملائه ويدعم مكانته في السوق المصرفي المصري.