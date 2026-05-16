تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 44 ألف سيدة ضمن الصحة الانجابية بالشرقية

أشاد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بجهود الدولة لتنظيم حملات تنشيطية مجانية لتنظيم الاسرة تضم فرق طبية ثابتة و متحركة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان تحت شعار "مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة" وذلك لتقديم الخدمة الطبية المجانية للسيدات بجميع مراكز ومدن، مشيراً الى أهمية تنظيم الأسرة لتحسين الصحة العامة والتنمية الأسرية، داعياً سيدات الشرقية للاستفادة من هذه الخدمات المتاحة في الوحدات الصحية بنطاق المحافظة.

وفى سياق متصل أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن حملة «مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة» بمحافظة الشرقية تنفذ على مرحلتين ففي المرحلة الأولى نفذت على مدار ٥ أيام في الفترة من ١٠ إلى ١٤ مايو الجارى وضمت ١٠ إدارات صحية بالمحافظة هي ""أبو حماد، الصالحية الجديدة، أبو كبير، مشتول السوق، كفر صقر، أولاد صقر، بلبيس، العاشر من رمضان، ههيا، منيا القمح، وتم تقديم الخدمة الطبية لـ (٤٤ ألف و٦٥٨) سيدة بينما الحاصلات على وسيلة تنظيم أسرة بلغوا ( ٣١ ألف و ١٣٠) سيدة.

اماوالمرحلة الثانية ستنطلق غداً وتستمر لمدة ٥ أيام حتى ٢١ مايو الجارى، وذلك في "في ٩ إدارات صحية هي "القنايات، الإبراهيمية، منشأة أبو عمر، الزقازيق، صان الحجر، ديرب نجم، الحسينية، فاقوس، القرين".

أشار وكيل الوزارة، أن الحملة تقدم خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل، وفحص بالسونار، وكشف النساء، بالإضافة إلى الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال، وذلك من خلال 277 عيادة تنظيم اسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الاخصائى و12عيادة متنقلة و123طبيب و377 ممرضة رائدة ريفية ومثقفة سكانية مدربه على تقديم الخدمة والمشورة فى كل أماكن تقديم الخدمة فضلاً عن تواجد العيادات المتنقلة لتقديم الخدمة فى الأماكن النائية المحرومة من الخدمة.