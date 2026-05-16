فيروس "إيبولا".. ارتفاع الوفيات إلى 80 حالة شرقي الكونغو الديموقراطية

أعلنت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية عن ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن تجدد تفشي فيروس "إيبولا" شرقي البلاد إلى 80 حالة.



وذكر سامويل روجر كامبا وزير الصحة الكونغولي في بيان، أن العينات المخبرية أكدت تسجيل 8 حالات إصابة بسلالة "بونديبوجيو" من فيروس إيبولا نهاية الأسبوع الماضي في مناطق روامبارا ومونجوالو وبونيا، مشيرا إلى رصد 246 حالة اشتباه حتى الآن.



وبالتوازي، أعلنت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية عن تفعيل مركز عمليات الطوارئ الصحية العامة، وتعزيز مراقبة الوباء والفحوصات، إضافة إلى نشر فرق الاستجابة على وجه السرعة.

وكانت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلنت في وقت سابق أمس،الجمعة، تفشيا لفيروس "إيبولا" في إيتوري في أقصى الشمال الشرقي لجمهورية الكونغو الديمقراطية.