قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يتفقد سوق اليوم الواحد ومعرض الحرف التراثية بشارع المعز
جيش الاحتلال: يدنا طويلة.. وسنواصل تفكيك ما تبقى من قيادة حماس
5 أتوبيسات من جمهورية شبين لحضور نهائي الزمالك واتحاد العاصمة| فيديو
وزير الخارجية: نرفض تدخل أي أطراف غير مشاطئة للبحر الأحمر في ترتيبات تخصه
مدبولي: عملية تطوير شاملة للقاهرة التاريخية والخديوية
أرقام مفاجئة تمنح الزمالك الأفضلية قبل نهائي الكونفدرالية
تراجع محدود رغم هبوطها بالمزارع.. ماذا يحدث في أسعار الدواجن بالأسواق؟
مدبولي: تطوير القاهرة يؤكد أننا لم نهرب منها للعاصمة الجديدة
رئيس الوزراء: تطوير شامل للقاهرة التاريخية والخديوية يليق بمكانة مصر
مدبولي: الدولة تعمل على إنقاذ المناطق التراثية والمعمارية بالقاهرة
أول تعليق من سعد لمجرد بعد قرار حبسه 5 سنوات
مصرع وإصابة أكثر من 20 شخصا إثر اصطدام قطار بضائع بحافلة في تايلاند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البحرية الملكية الأسترالية تطلب طائرات "ترانسوينج" الكهربائية بدون طيار

طائرات "ترانسوينج" الكهربائية
طائرات "ترانسوينج" الكهربائية
أ ش أ

طلبت أستراليا طائرات "ترانسوينج بي 4" المسيّرة بدون طيار، ذات خصائص الإقلاع والهبوط العمودي، من شركة "بتيرودايناميكس" الأمريكية، وذلك لتعزيز قدرات البحرية الملكية الأسترالية في مجال الإمداد اللوجستي البحري الموزع ذاتياً.

وقالت دورية "جينز" العسكرية إن شركة "بتيرودايناميكس" أعلنت أن العقد يشمل تسليم عدد غير محدد من طائرات "ترانسوينج بي4" بدون طيار إلى البحرية الملكية الأسترالية في عام 2026، ويتضمن التعاقد التدريب والدعم الفني المستمر .

وأفادت الشركة أن البحرية الملكية الأسترالية لديها أيضاً خيار شراء طائرات "ترانسوينج بي5" الأكبر حجماً، على أن يبدأ تسليمها في عام 2027.

وقالت الدورية إن وزارة الدفاع الأسترالية لم تصدر أي تعليق حتى الآن على عملية الشراء. تواصلت مع شركة "بتيرودايناميكس" للحصول على مزيد من المعلومات.

وأشارت "جينز"، المعنية بالشؤون العسكرية، إلى أن الإعلان عن العقد، الذي يمثل أول عملية تصدير للمنصة المسيّرة بدون طيار، يأتي بعد عام من قيام شركتي "بتيرودايناميكس" و"بابكوك أسترالاسيا" بعرض القدرات التشغيلية للطائرة بدون طيار أمام قوات الدفاع الأسترالية في أبريل 2025.

وحسب شركة "بتيرودايناميكس"، فقد اختبرت التجارب التي أُجريت فوق الماء واليابسة قدرة المنصة على التحمل، وسرعتها، ومعدل صعودها، وقدرتها على الإنطلاق، والعبور، واستعادة الحمولات داخل المناطق الضيقة.

ولفتت "جينز" إلى أن طائرة "ترانسوينج بي4" بدون طيار، هي طائرة كهربائية مزودة بأجنحة متحركة تدور بشكل ثنائي السطح لوضعي الإقلاع والهبوط العمودي والتحليق. ويبلغ طول جناحيها 4.2 متر في وضعها الموسع.

وحسب توصيفات شركة "بتيرودايناميكس"، لا تتطلب الطائرة أي بنية تحتية للإطلاق والاستعادة، مشيرة إلى أن أقصى وزن للإقلاع لطائرة "ترانسوينج بي4" يبلغ 41 كيلوغراماً (89 رطلاً)، وأقصى حمولة لها 6.8 كيلوغرام (15 رطلاً)، وهي قادرة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 100 عقدة.

أستراليا طائرات ترانسوينج بي 4 قدرات البحرية الملكية الأسترالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

المدارس المصرية اليابانية

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

أمير هشام

أمير هشام: اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري في هذه الحالة

الأهلي

أمير هشام: مدير تعاقدات الأهلي يبدأ تسويق الرباعي الأجنبي المعار

سعر الذهب

بعد تراجعه 130 جنيها .. سعر عيار 21 في تعاملات اليوم

بالصور

فستان لافت.. رانيا أبو النصر تستعرض رشاقتها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان لافت .. نسرين آمين تستعرض رشاقتها في ظهور مبهر

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

في عيد ميلادها 43 .. 10 صور تكشف جمال نانسي عجرم

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف .. ابتعد عنها

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف

فيديو

سر رفض طلبات الإسكان

مش عارف بتترفض ليه؟ الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية

تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة

مكنتش مصدق.. عبد الرحمن أبو زهرة يتأمل مشواره الفني بكلمات مؤثرة قبل وفاته

أعراض فيروس هانتا

يشبه الإنفلونزا.. أعراض فيروس هانتا الخطيرة

توقعات ليلى عبد اللطيف

سنعود للكمامات .. توقعات ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعاتها عن فيروس تنفسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد