البحرية الملكية الأسترالية تطلب طائرات "ترانسوينج" الكهربائية بدون طيار

طلبت أستراليا طائرات "ترانسوينج بي 4" المسيّرة بدون طيار، ذات خصائص الإقلاع والهبوط العمودي، من شركة "بتيرودايناميكس" الأمريكية، وذلك لتعزيز قدرات البحرية الملكية الأسترالية في مجال الإمداد اللوجستي البحري الموزع ذاتياً.

وقالت دورية "جينز" العسكرية إن شركة "بتيرودايناميكس" أعلنت أن العقد يشمل تسليم عدد غير محدد من طائرات "ترانسوينج بي4" بدون طيار إلى البحرية الملكية الأسترالية في عام 2026، ويتضمن التعاقد التدريب والدعم الفني المستمر .

وأفادت الشركة أن البحرية الملكية الأسترالية لديها أيضاً خيار شراء طائرات "ترانسوينج بي5" الأكبر حجماً، على أن يبدأ تسليمها في عام 2027.

وقالت الدورية إن وزارة الدفاع الأسترالية لم تصدر أي تعليق حتى الآن على عملية الشراء. تواصلت مع شركة "بتيرودايناميكس" للحصول على مزيد من المعلومات.

وأشارت "جينز"، المعنية بالشؤون العسكرية، إلى أن الإعلان عن العقد، الذي يمثل أول عملية تصدير للمنصة المسيّرة بدون طيار، يأتي بعد عام من قيام شركتي "بتيرودايناميكس" و"بابكوك أسترالاسيا" بعرض القدرات التشغيلية للطائرة بدون طيار أمام قوات الدفاع الأسترالية في أبريل 2025.

وحسب شركة "بتيرودايناميكس"، فقد اختبرت التجارب التي أُجريت فوق الماء واليابسة قدرة المنصة على التحمل، وسرعتها، ومعدل صعودها، وقدرتها على الإنطلاق، والعبور، واستعادة الحمولات داخل المناطق الضيقة.

ولفتت "جينز" إلى أن طائرة "ترانسوينج بي4" بدون طيار، هي طائرة كهربائية مزودة بأجنحة متحركة تدور بشكل ثنائي السطح لوضعي الإقلاع والهبوط العمودي والتحليق. ويبلغ طول جناحيها 4.2 متر في وضعها الموسع.

وحسب توصيفات شركة "بتيرودايناميكس"، لا تتطلب الطائرة أي بنية تحتية للإطلاق والاستعادة، مشيرة إلى أن أقصى وزن للإقلاع لطائرة "ترانسوينج بي4" يبلغ 41 كيلوغراماً (89 رطلاً)، وأقصى حمولة لها 6.8 كيلوغرام (15 رطلاً)، وهي قادرة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 100 عقدة.