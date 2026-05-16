قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ بورسعيد يصرف مساعدات مالية وعينية متنوعة لـ 50 حالة إنسانية
5 أتوبيسات من جمهورية شبين لحضور نهائي الزمالك واتحاد العاصمة| فيديو وصور
عوائد شهرية ومتدرجة ومتناقصة تصل لـ 20.5%.. تفاصيل أعلى شهادات ادخار في بنك مصر 2026
استعدادات مكثفة لصرف معاشات يونيو 2026.. المواعيد والأماكن المتاحة
مدبولي يتفقد سوق اليوم الواحد ومعرض الحرف التراثية بشارع المعز
جيش الاحتلال: يدنا طويلة.. وسنواصل تفكيك ما تبقى من قيادة حماس
وزير الخارجية: نرفض تدخل أي أطراف غير مشاطئة للبحر الأحمر في ترتيبات تخصه
مدبولي: عملية تطوير شاملة للقاهرة التاريخية والخديوية
أرقام مفاجئة تمنح الزمالك الأفضلية قبل نهائي الكونفدرالية
تراجع محدود رغم هبوطها بالمزارع.. ماذا يحدث في أسعار الدواجن بالأسواق؟
مدبولي: تطوير القاهرة يؤكد أننا لم نهرب منها للعاصمة الجديدة
رئيس الوزراء: تطوير شامل للقاهرة التاريخية والخديوية يليق بمكانة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالأرقام.. حصيلة معتمد جمال مع الزمالك هذا الموسم قبل نهائي الكونفدرالية

معتمد جمال
معتمد جمال
منتصر الرفاعي

يستعد الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة المدرب معتمد جمال لخوض مواجهة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية مساء اليوم السبت أمام اتحاد العاصمة في لقاء مرتقب لحسم اللقب القاري، خاصة بعد خسارة مباراة الذهاب بهدف دون رد في الجزائر.

أرقام معتمد جمال مع الزمالك

تولى معتمد جمال المسؤولية الفنية للزمالك خلال الموسم الجاري خلفا لأحمد عبد الرؤوف ونجح في تحسين أداء ونتائج الفريق على المستويين المحلي والقاري.

وقاد الفريق للتواجد في صدارة الدوري المصري كما نجح في الوصول إلى نهائي كأس الكونفدرالية، رغم الخروج من كأس مصر أمام سيراميكا كليوباترا.

وخلال فترته الثانية مع الفريق، قاد معتمد جمال الزمالك في 25 مباراة، حقق خلالها 15 انتصارًا، مقابل 4 تعادلات و6 هزائم، جاءت أمام زد في كأس الرابطة، وسيراميكا في كأس مصر، وإنبي والأهلي في الدوري المصري، وزيسكو يونايتد واتحاد العاصمة في الكونفدرالية.

أرقام هجومية ودفاعية

سجل الزمالك تحت قيادته 31 هدفا بينما استقبل 17 هدفا وظهر الفريق بشكل متوازن نسبيا على المستويين الهجومي والدفاعي.

ويتصدر عدي الدباغ قائمة هدافي الفريق برصيد 8 أهداف يليه ناصر منسي بـ6 أهداف ثم حسام عبد المجيد وخوان بيزيرا برصيد 5 أهداف لكل لاعب.

كما يتصدر ناصر منسي قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف (تسجيلًا وصناعة) برصيد 10 مساهمات، يليه الدباغ وبيزيرا بـ7 مساهمات لكل منهما، ثم أحمد فتوح بـ5 مساهمات.

وحافظ الزمالك على نظافة شباكه في 12 مباراة من أصل 25 مواجهة خاضها الفريق تحت قيادة معتمد جمال، وهو ما يعكس التحسن الدفاعي الملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

تعليمات صارمة من الجهاز الفني

وضع المدير الفني للزمالك، معتمد جمال، تعليمات فنية صارمة على لاعبي الخط الخلفي وخط الوسط الدفاعي قبل المواجهة المرتقبة.

وشدد الجهاز الفني على ضرورة الحفاظ على التركيز طوال شوطي اللقاء وتجنب الأخطاء الدفاعية التي قد تمنح المنافس فرصة التسجيل، خاصة مع اعتماد اتحاد العاصمة على الهجمات المرتدة السريعة.

كما طالب المدرب لاعبيه بعدم ترك أي مساحات أمام لاعبي الفريق الجزائري، مع الحذر من فقدان التركيز أو الرقابة في ظل قدرة المنافس على استغلال أنصاف الفرص والتحول السريع من الدفاع إلى الهجوم.

الزمالك معتمد جمال كأس الكونفدرالية اتحاد العاصمة أرقام معتمد جمال مع الزمالك ناصر منسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

المدارس المصرية اليابانية

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

أمير هشام

أمير هشام: اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري في هذه الحالة

الأهلي

أمير هشام: مدير تعاقدات الأهلي يبدأ تسويق الرباعي الأجنبي المعار

سعر الذهب

بعد تراجعه 130 جنيها .. سعر عيار 21 في تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

علي فالح الزيدي

رئيس وزراء العراق: المرحلة المقبلة ستكون شراكة وطنية تتجاوز الخلافات

إيران

البرلمان الإيراني: طهران أعدت آلية لإدارة حركة المرور في مضيق هرمز

بابا الفاتيكان وماكرون

ماكرون: زيارة بابا الفاتيكان لفرنسا في سبتمبر القادم تمثل لحظة أمل كبيرة للجميع

بالصور

غير تقليدي.. هايدي موسى تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هايدي موسى
هايدي موسى
هايدي موسى

فستان لافت.. رانيا أبو النصر تستعرض رشاقتها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان لافت .. نسرين آمين تستعرض رشاقتها في ظهور مبهر

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

في عيد ميلادها 43 .. 10 صور تكشف جمال نانسي عجرم

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

فيديو

سر رفض طلبات الإسكان

مش عارف بتترفض ليه؟ الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية

تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة

مكنتش مصدق.. عبد الرحمن أبو زهرة يتأمل مشواره الفني بكلمات مؤثرة قبل وفاته

أعراض فيروس هانتا

يشبه الإنفلونزا.. أعراض فيروس هانتا الخطيرة

توقعات ليلى عبد اللطيف

سنعود للكمامات .. توقعات ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعاتها عن فيروس تنفسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد