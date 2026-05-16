تاريخ طويل من الصدامات.. الزمالك والأندية الجزائرية في البطولات الأفريقية

يستضيف استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء اليوم السبت المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الزمالك واتحاد العاصمة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية في لقاء ينتظر أن يحمل الكثير من الإثارة والحسم على اللقب القاري.

تاريخ مواجهات الزمالك أمام الأندية الجزائرية

خاض الزمالك العديد من المواجهات أمام الأندية الجزائرية في البطولات الأفريقية حيث لعب 12 مباراة حقق خلالها 3 انتصارات مقابل 6 تعادلات و3 هزائم.

وتعكس هذه الأرقام مدى صعوبة المواجهات التي تجمع الفريق الأبيض بالفرق الجزائرية، في ظل الندية الكبيرة التي تميز هذا النوع من اللقاءات القارية.

تعليمات صارمة من الجهاز الفني

وضع المدير الفني للزمالك، معتمد جمال، تعليمات فنية صارمة على لاعبي الخط الخلفي وخط الوسط الدفاعي قبل المواجهة المرتقبة.

وشدد الجهاز الفني على ضرورة الحفاظ على التركيز طوال شوطي اللقاء وتجنب الأخطاء الدفاعية التي قد تمنح المنافس فرصة التسجيل، خاصة مع اعتماد اتحاد العاصمة على الهجمات المرتدة السريعة.

كما طالب المدرب لاعبيه بعدم ترك أي مساحات أمام لاعبي الفريق الجزائري، مع الحذر من فقدان التركيز أو الرقابة في ظل قدرة المنافس على استغلال أنصاف الفرص والتحول السريع من الدفاع إلى الهجوم.

استعدادات مكثفة لتعويض خسارة الذهاب

يدخل الزمالك اللقاء بطموح كبير لتحقيق لقب البطولة حيث شدد الجهاز الفني على اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد ممكن من أجل تعويض خسارة مباراة الذهاب التي انتهت بهدف دون رد لصالح الفريق الجزائري.

سيناريوهات حسم اللقب أمام اتحاد العاصمة

توجد عدة احتمالات أمام الزمالك من أجل التتويج باللقب الإفريقي، أبرزها:

الفوز بهدف دون رد، وهو ما قد يؤدي إلى اللجوء لركلات الترجيح ويتوج الزمالك في حال حسمها لصالحه.

الفوز بفارق هدفين أو أكثر وهو السيناريو الذي يمنح الفريق الأبيض اللقب بشكل مباشر بعد التفوق في مجموع المباراتين.