عوائد شهرية ومتدرجة ومتناقصة تصل لـ 20.5%.. تفاصيل أعلى شهادات ادخار في بنك مصر 2026

تفاصيل أعلى شهادات ادخار في بنك مصر 2026
تصدرت شهادات الادخار الصادرة عن البنوك، الواجهة كحائط صد في مواجهة تقلبات الأسواق، مع تصاعد تذبذب أسعار الذهب وحركة مؤشرات البورصة، حيث استعادت شهادات الادخار في 2026 جاذبيتها كأداة استثمارية آمنة، تمنح المستثمرين ملاذا منخفض المخاطر يضمن تدفقات نقدية دورية ومستقرة، في ظل هيمنة التوترات الجيوسياسية وضبابية المشهد الاقتصادي.

شهادات بنك مصر

شهادة ابن مصر ذات العائد الشهرى المتناقص

ـ يقوم هيكل شهادة «ابن مصر» على نظام العائد المتناقص، إذ يحصل المدخرون في السنة الأولى على عائد شهري بمعدل 20.50%.

ـ مع الانتقال إلى العام الثاني، يجري تعديل الفائدة لتسجل 16.25%، لتستقر في العام الثالث والأخير عند مستوى 12.25%.

ـ تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

ـ مدة الشهادة: 3 سنوات.

ـ الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ـ عائد (شهري - ربع سنوي ـ سنوي) بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنوياً خلال فترة الشهادة.

ـ يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

ـ يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

ـ يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة يوماتي

كشف بنك مصر، عن مميزات شهادة استثمار يوماتي ذات العائد المتغير الذي يصل إلى 19% سنويًا، والتي تصدر للأفراد الراغبين في الاستثمار خلال الفترة المقبلة، حيث يتم إصدارها من خلال الفروع النمطية والإنترنت فضلا عن الموبايل البنكي والصراف، إذ أكد البنك أن شهادة يومياتي الثلاثية تقدم أعلى عائد متغير يصرف يوميا، لذا يزداد البحث عن مميزات شهادة استثمار يوماتي.

وأعلن بنك مصر عن إصدار شهادة استثمار يوماتي، التي تقدم أعلى عائد متغير يصل إلى 19% يصرف يوميا، حيث تصل مدة الشهادة لثلاث سنوات بحد أدنى يصرف شهريا يصل 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويصرف العائد السنوي المتغير يوميا بسعر الكوريدور إيداع.

شهادة القمة

وكان بنكا الأهلى ومصر قررا رفع العائد السنوى على الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت إلى 17.25% بدلا من 16%، حيث شمل القرار الشهادتين «البلاتينية» و«القمة»، مع إتاحة صرف العائد للعملاء بصفة شهرية منتظمة طوال مدة الشهادة البالغة 3 سنوات.

