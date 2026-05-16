الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

فيراري تكشف عن سيارتها المنتظرة HC25 موديل 2026

عزة عاطف

أزاحت شركة فيراري الإيطالية الستار رسميًا في مايو 2026 عن طرازها الفريد والمخصص لعميل واحد فقط، والذي يحمل اسم إتش سي 25، وذلك بعد فترة وجيزة من تسجيل الاسم تجاريًا. 

وتعتمد هذه التحفة الفنية الجديدة على قاعدة عجلات طراز إف 8 سبايدر المكشوف، لتجسد قمة التخصيص الحصري الذي تتيحه الشركة الإيطالية فقط لأكثر عملائها تميزًا وقربًا من العلامة التجارية. 

ورغم عدم الإعلان عن السعر الرسمي، تشير التقديرات في قطاع السيارات الفاخرة إلى أن قيمة هذه المركبة تتجاوز ملايين الدولارات، خاصةً وأن تصميمها الخارجي قد يلهم ملامح الطرازات الإنتاجية القادمة للشركة.

مواصفات ميكانيكية خارقة ومحرك ميكانيكي خالص لعام 2026

تتميز فيراري إتش سي 25 باحتفاظها بالأداء الميكانيكي النقي بعيدًا عن أي أنظمة دفع هجينة، حيث زودت بمحرك ثماني الأسطوانات سعة 3.9 لترات مع شاحن توربيني مزدوج، وهو المحرك الحائز على جوائز عالمية متعددة. 

ويولد هذا المحرك قوةً جبارةً تصل إلى 710 أحصنة وعزم دوران يبلغ 770 نيوتن-متر، وتنتقل القوة إلى العجلتين الخلفيتين عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من 7 سرعات. 

وتتسارع السيارة المكشوفة من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 2.9 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 340 كيلومترًا في الساعة، مما يجعلها واحدةً من أسرع السيارات المكشوفة لعام 2026.

هيكل فريد بطلاء ثنائي وتجهيزات داخلية حصرية بحلول عام 2027

من الناحية الجمالية، حصلت إتش سي 25 على مصابيح أمامية وخلفية مصممة خصيصًا لها، وهيكل خارجي يتميز بطلاء ثنائي اللون بلمسات نهائية مزدوجة تجمع بين المظهر اللامع والمطفي لتعزيز الطابع الرياضي.

وجاءت المقصورة الداخلية بكسوة فاخرة تمزج بين جلود النابا والأقمشة الرياضية عالية القدرة على التحمل، مع شعارات تذكارية توثق حصرية الإصدار. 

ومع بدء تسليم السيارة لمالكها المحظوظ، يرى الخبراء أن هذا الطراز سيمثل قيمةً استثماريةً وتاريخيةً كبرى في أسواق السيارات النادرة بحلول عام 2027، كونه يمثل الوداع المثالي لمحركات الوقود الخالص في فئة السيارات الرياضية المكشوفة لعام 2026.

الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة غدا الأحد

الإيمان بالله واليوم الآخر.. كيف يمنح الإنسان الطمأنينة والاستقرار؟

