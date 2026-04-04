الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

مصمم الآيفون يرفض وضع شاشات لمسية في أول سيارة فيراري كهربائية

كريم عاطف

في خطوة غير متوقعة، يقود المصمم الشهير جوني آيف توجها معاكسا داخل أول سيارة كهربائية من فيراري، حيث يرفض الاعتماد الكامل على الشاشات اللمسية داخل المقصورة، رغم كونه أحد أبرز من ساهموا في انتشارها عبر تصميماته مع Apple⁠.

السيارة المرتقبة، التي تحمل اسم Ferrari Luce، تأتي بفلسفة مختلفة عن السائد في صناعة السيارات الحديثة، التي اتجهت بشكل واضح نحو استبدال الأزرار التقليدية بشاشات رقمية ضخمة، كما فعلت تيسلا عندما جعلت الشاشة مركز التحكم الرئيسي في معظم وظائف السيارة، لأسباب تتعلق بالتصميم وخفض التكاليف.

لكن آيف يرى أن هذا التوجه لا يناسب تجربة القيادة، واصفا الاعتماد المفرط على الشاشات بأنه "حل سهل" يفتقر إلى العمق، خاصة في بيئة تتطلب تركيزا كاملا من السائق، ومن هذا المنطلق تعاون مع المصمم مارك نيوسون من خلال شركتهما LoveFrom لتقديم تجربة داخلية مختلفة كليا.

تعتمد المقصورة على مزيج متوازن بين التكنولوجيا الحديثة والعناصر الميكانيكية التقليدية، حيث تم تصميم كل زر ومفتاح بعناية شديدة من حيث الشكل والملمس وحتى الصوت، لتوفير استجابة حسية مباشرة للسائق دون الحاجة للنظر بعيدا عن الطريق، هذه الفلسفة تقترب من أسلوب تصميم الساعات الفاخرة، حيث لكل تفصيلة قيمة وظيفية وجمالية.

وتبرز عجلة القيادة كعنصر محوري في التجربة، إذ تتكون من 19 قطعة مصنوعة بدقة عالية، وتحافظ على التصميم الكلاسيكي ثلاثي الأذرع، مع دمج أدوات التحكم الأساسية مثل أوضاع القيادة ونظام Manettino، خلفها تظهر شاشة عدادات رقمية متطورة بشاشات OLED دائرية، لتقدم المعلومات بوضوح دون تشتيت.

في النهاية، تعكس "Luce" رؤية جديدة من فيراري، تؤكد أن التميز في السيارات الكهربائية لا يعتمد على حجم الشاشات، بل على جودة التجربة الشاملة، حيث تظل متعة القيادة في قلب كل تفصيلة، حتى في عصر التحول الكهربائي.

جوني آيف سيارة كهربائية فيراري Apple Ferrari Luce صناعة السيارات آيف

