على طريقته الخاصة.. أيمن يونس يحتفل بتتويج الزمالك بالدوري

هنأ أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق، الفريق الاول بعد تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالإنجاز .

وكتب أيمن يونس عبر حسابه علي إكس:“مبروك دوري محمد صبري… العيد في ميت عقبة.. الحمد لله.. الحمد لله.. الحمد لله”.

توج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" للموسم 2025-2026، وذلك بعد فوزه الثمين على سيراميكا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت امس، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي.

يأتي هذا الانتصار في الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج، ليعلن رسميًا عودة درع الدوري إلى خزائن القلعة البيضاء بعد غياب استمر ثلاثة مواسم، مسجلاً اللقب الخامس عشر في تاريخ النادي العريق.