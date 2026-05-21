الكومي: هل يختتم عبد الله السعيد مسيرته بعد تتويج الزمالك بالدوري؟

أكد الإعلامي إيهاب الكومي أن المدير الفني معتمد جمال حقق إنجازًا تاريخيًا مع فريق الزمالك بعد التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أنه يُعد أول مدرب مصري يحقق اللقب مع الفريق منذ 38 عامًا، وتحديدًا منذ تتويج عصام بهيج عام 1987، وهو ما يمنحه مكانة خاصة في تاريخ النادي.



وتحدث الكومي، خلال برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»:عن لاعب الزمالك عبد الله السعيد، مؤكدًا أن الموهبة لا تتأثر بعامل السن، قائلاً إن «الزمن لا يهزم الموهبة»، كما طرح تساؤلًا حول مستقبل اللاعب بعد التتويج بالدوري، وهل سيختتم مسيرته الكروية بالاعتزال من الباب الكبير، أم سيواصل اللعب موسمًا جديدًا.



وفي ختام حديثه، وجه إيهاب الكومي الشكر إلى رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، واتحاد الكرة، والشركة المتحدة، مشيدًا بتنظيم بطولة الدوري المصري هذا الموسم، مؤكدًا أنها جاءت بشكل جيد ومنظم حتى نهايتها مقارنة بالمواسم السابقة.