إيهاب الكومي: الزمالك بطل لا ينكسر وجماهيره صنعت الفارق

علق الإعلامي إيهاب الكومي، على حصد نادي الزمالك لقب بطولة الدوري بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج.

قال الكومي، خلال برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: «الزمالك بطل لا ينكسر، رحم الله محمد صبري، جماهير الزمالك تستحق كل الإشادة والتحية على ما قدمته من دعم كبير، فقد حولت الألم إلى أمل، الكبير يمرض ولا يموت».

ووجه الكومي الشكر لنادي الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، على ما قدموه طيلة الموسم، مؤكداً ان الدوري هذا الموسم من أجمل المواسم عبر التاريخ.