محمد إبراهيم: الزمالك يحتاج فك القيد وصفقات من أجل دوري أبطال إفريقيا

أكد محمد إبراهيم، لاعب نادي الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أظهروا مسؤولية كبيرة خلال الموسم الحالي، رغم ما مر به النادي من ظروف صعبة أثرت على مسيرته على أكثر من مستوى، مشيدًا بإصرارهم على تقديم أفضل ما لديهم داخل الملعب في مختلف المنافسات.



وأوضح إبراهيم خلال لقائه مع الإعلاميين إيهاب الكومي ومحمد طارق أضا في برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، « إدارة الزمالك مطالبة بالتحرك السريع لحل أزمة القيد، والتعاقد مع صفقات جديدة من أجل تعزيز فرصه في المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى الحفاظ على لقب الدوري المحلي الموسم المقبل».

واشاد إبراهيم بالدور الكبير الذي قامت به جماهير النادي طوال الموسم، مشيرًا إلى أنها كانت عنصر دعم أساسي للاعبين وساهمت في تخفيف الضغوط عنهم في الفترات الصعبة، معبرًا عن تقديره الكامل لهذا الدعم المستمر من الجماهير.