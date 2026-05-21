بين الحزن والفرحة.. محمد شحاتة يوجه رسالة مؤثرة بعد التتويج ووفاة والده

وجه محمد شحاتة لاعب الزمالك رسالة طويلة ومؤثرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحدث خلالها عن أصعب الفترات التي مر بها بعد وفاة والده، مؤكداً أن رحيله كان أكبر صدمة ووجع في حياته.

فوز الزمالك بالدوري

وقال شحاتة إن والده كان مصدر الأمان والدعم والسند بالنسبة له، معبراً عن حزنه الشديد لعدم تمكنه من التواجد بجواره في لحظاته الأخيرة، مؤكداً أن هذا الأمر سيظل يؤلمه طوال حياته، لكنه راضٍ بقضاء الله وقدره.

وحرص لاعب الزمالك على توجيه الشكر لكل من دعمه وسانده خلال تلك الفترة، سواء من زملائه أو الجهاز الفني أو الإدارة أو الجماهير، مشيراً إلى أن رسائل الدعم والدعوات خففت عنه كثيراً وجعلته يشعر بأنه ليس وحده.

كما وجه رسالة خاصة لجمهور الزمالك، مؤكداً أن جماهير القلعة البيضاء كانت الداعم الأكبر للفريق طوال الموسم، سواء في لحظات الانتصار أو الأوقات الصعبة، مشدداً على أن دعمهم منح اللاعبين الثقة للقتال حتى النهاية.

واعتذر شحاتة لجماهير الزمالك عن أي حزن تسبب فيه للفريق أو للجماهير، خاصة بعد خسارة النهائي، مؤكداً أنه كان يتمنى التتويج وإهداء البطولة لروح والده، لكنه مؤمن بأن الله يخبئ الخير دائماً.

واختتم رسالته بالتأكيد على أن الفريق سيواصل القتال من أجل إعادة الزمالك لمكانته الطبيعية والمنافسة على جميع البطولات، داعياً الله أن يرحم والده ويجعل مثواه الجنة.