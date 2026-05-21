هشام حنفي: أتمنى عدم ابتعاد الخطيب عن ملف الكرة.. ومعتمد جمال يستحق الاستمرار مع الزمالك

أكد هشام حنفي نجم الأهلي السابق، أن إدارة النادي الأهلي تركز خلال الفترة الحالية على تطوير قطاع الناشئين، مشيرًا إلى أن الظروف الفنية كانت سببًا رئيسيًا في تراجع أداء الفريق خلال الموسم الجاري.

وقال هشام حنفي خلال ظهوره ضيفًا على برنامج “ستاد المحور” الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: “الأهلي يركز حاليًا على تطوير قطاع الناشئين، والظروف الفنية كانت السبب في تراجع الأداء هذا الموسم”.

وأضاف: “المدرب ييس توروب استفاق متأخرًا لأنه لم يخض فترة إعداد كاملة مع اللاعبين”.

وأشار نجم الأهلي السابق إلى دعمه لرئيس النادي محمود الخطيب، قائلًا: “الخطيب دائمًا داعم للفريق وأتمنى ألا يبتعد عن ملف الكرة”، كما أكد سعادته حال تتويج الأهلي ببطولة الكونفدرالية.

وعن نادي الزمالك، شدد هشام حنفي على ضرورة العمل سريعًا على حل أزمة القيد، مؤكدًا أن معتمد جمال يستحق الاستمرار مع الفريق بعد ما قدمه هذا الموسم، مضيفًا: “معتمد جمال يمتلك عروضًا كبيرة، لكن أبناء النادي دائمًا يفضلون الزمالك على أي شيء”.