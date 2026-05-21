عقب تعافيه من الوعكة الصحية.. حسن المستكاوي يهنئ الزمالك بالتتويج بالدوري

علق الكاتب الصحفي حسن المستكاوى على تتويج الفريق الأبيض ببطولة الدوري ،عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة.

فوز الزمالك بالدوري

وكتب حسن المستكاوي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"الف مبروك الدوري للزمالك.. الزمالك يستحق الدوري بتجربته الخاصة مع الناشئين بمتوسط اعمار الاقل في الدوري، ٢٤ سنة و ٧ شهور التجربة الخاصة كانت اختياراً إجبارياً الدوري لجمهورالزمالك.. الف مبروك".

وتوج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة.

نجح الزمالك في حسم اللقب بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة.

وشهدت المباراة تفوقًا واضحًا للفريق الأبيض، الذي نجح في تسجيل هدف التقدم مبكرًا عن طريق عدي الدباغ في الدقيقة الثامنة، قبل أن يواصل ضغطه الهجومي طوال اللقاء.

كما شهدت المباراة تألق محمد عواد حارس مرمى الزمالك، بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 56، ليحافظ على تقدم فريقه ويقربه من حسم اللقب.

وألغى حكم اللقاء هدفًا ثانيًا لصالح الزمالك مع بداية الشوط الثاني بعد العودة إلى تقنية الفيديو “VAR”.

بينما أجرى معتمد جمال عدة تغييرات للحفاظ على تفوق الفريق، أبرزها مشاركة ناصر منسي بدلًا من البرازيلي خوان بيزيرا.