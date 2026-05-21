أيمن أشرف: أفشة الأقرب للعودة إلى الأهلي

رباب الهواري

يرى أيمن أشرف أن محمد مجدي أفشة يعد الأقرب للعودة إلى صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل حاجة الفريق إلى عناصر تمتلك الخبرة وتفهم طبيعة النادي وثقافته. 

وأكد أن أفشة يمتلك ميزة مهمة للغاية، وهي معرفته الكاملة بأجواء غرفة الملابس داخل الأهلي، بعدما قضى سنوات طويلة داخل القلعة الحمراء وحقق خلالها العديد من البطولات والنجاحات.

وأوضح أيمن أشرف أن الأهلي في حاجة خلال الموسم الجديد إلى وجود لاعبين يحملون عقلية الجيل السابق، والذين يدركون جيدًا قيمة القميص الأحمر والمسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق أي لاعب يرتدي شعار النادي.

وأشار إلى أن وجود عناصر صاحبة خبرات كبيرة يساعد في نقل ثقافة الانتصارات والالتزام إلى اللاعبين الجدد، خاصة بعد الموسم الصعب الذي مر به الفريق.

وشدد أيمن أشرف على أن الأمر لا يتعلق بأفشة وحده، بل يشمل أيضًا عددًا من اللاعبين الكبار داخل الفريق، الذين يمتلكون القدرة على توجيه المجموعة وفرض شخصية الأهلي داخل الملعب وخارجه. وأكد أن هؤلاء اللاعبين يمثلون حلقة الوصل بين الأجيال المختلفة داخل الفريق، ويعرفون جيدًا كيف يتم التعامل مع الضغوط الجماهيرية والطموحات المستمرة لتحقيق البطولات.

رسالة مهمة للاعبين الجدد

واختتم أيمن أشرف تصريحاته بالتأكيد على أن لاعبي الأهلي القدامى يجب أن يكون لهم دور واضح في توعية اللاعبين الجدد بأن اللعب داخل النادي الأهلي يختلف عن أي نادٍ آخر، لأن جماهير الأهلي لا تقبل سوى بالنجاح والمنافسة على جميع البطولات، وهو ما يتطلب شخصية قوية وروحًا قتالية في كل مباراة.

