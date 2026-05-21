أحمد فتحي: تغيير ثلاثة مدربين خلال موسم واحد أثر على الأهلي

أكد أحمد فتحي أن المرحلة المقبلة داخل النادي الأهلي تتطلب حالة كبيرة من التنظيم والانضباط، مشددًا على ضرورة وضع قواعد واضحة منذ بداية الموسم الجديد، إلى جانب تحديد أهداف محددة يسعى الجميع لتحقيقها داخل الفريق.

وأوضح أن نجاح أي فريق لا يتحقق بالصدفة، وإنما من خلال التخطيط الجيد والاستعداد القوي قبل انطلاق الموسم.

وأشار فتحي إلى أهمية اختيار الجهاز الفني بعناية شديدة، سواء المدير الفني أو العناصر المعاونة له، مؤكدًا أن الاستقرار الفني من أهم عوامل النجاح داخل الأهلي، خاصة أن الفريق اعتاد دائمًا على العمل في أجواء مستقرة تساعد اللاعبين على التركيز وتقديم أفضل مستوى ممكن طوال الموسم.

وأضاف أن الأهلي شهد خلال الموسم الحالي تغييرات كثيرة على مستوى القيادة الفنية، وهو أمر غير معتاد داخل النادي، موضحًا أن تعاقب أكثر من مدير فني خلال موسم واحد يؤثر بشكل واضح على استقرار الفريق وعلى طريقة اللعب والتحضير النفسي والبدني للاعبين.

وأكد أن الأهلي عبر تاريخه الطويل كان يتميز بالهدوء والاستقرار، لذلك فإن تغيير ثلاثة مدربين خلال موسم واحد يعد أمرًا استثنائيًا بالنسبة لنادٍ بحجم الأهلي.

وأوضح فتحي أنه خلال سنواته الطويلة داخل القلعة الحمراء لم يشهد هذا العدد من التغييرات الفنية في موسم واحد، وهو ما يعكس حجم الضغوط والصعوبات التي واجهها الفريق هذا الموسم، سواء على مستوى النتائج أو الأداء.

وشدد نجم الأهلي السابق على أن التفكير في الماضي لن يفيد الفريق خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن كرة القدم تعتمد دائمًا على التركيز فيما هو قادم، لذلك يجب غلق صفحة الموسم الحالي بكل ما حمله من أحداث، والبدء فورًا في الإعداد للموسم الجديد بصورة قوية ومنظمة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة دعم الفريق بعناصر جديدة وفق احتياجات الجهاز الفني، مع تجهيز اللاعبين نفسيًا وبدنيًا لتحقيق أهداف جديدة، حتى يعود الأهلي للمنافسة بقوة ويحافظ على مكانته المعتادة في جميع البطولات.