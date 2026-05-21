فضيحة تجسس كبرى لصالح روسيا تهز النمسا.. سجن مسئول استخباراتي كبير 4 سنوات

قضت محكمة في العاصمة النمساوية فيينا بالسجن لمدة أربع سنوات وشهر واحد بحق مسؤول سابق في جهاز الاستخبارات النمساوي، بعد إدانته في قضية تتعلق بالتجسس لصالح روسيا.

وأدانت هيئة المحلفين المتهم، إيجستو أوت، بتهم عدة من بينها إساءة استغلال السلطة وتلقي رشاوى، إلى جانب تعاونه مع يان مارساليك، الذي لا يزال فارًا من العدالة.

وبحسب الادعاء، قام أوت بجمع معلومات حول مواطنين روس فروا من بلادهم، من بينهم ضابط استخبارات سابق مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل أن تتراجع مكانته داخل موسكو.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم حصل على هواتف محمولة تخص مسؤولين كبارًا في وزارة الداخلية النمساوية، وقام بتمريرها إلى جهات روسية عبر وسطاء.

وأكد الادعاء أن صلات أوت بموسكو تمت من خلال شبكة تجسس مرتبطة بمارساليك ومجموعة من المواطنين البلغار الذين صدرت بحقهم أحكام في لندن خلال العام الماضي.

واستندت المحكمة إلى رسائل نصية متبادلة بين أفراد الشبكة وحساب يُعتقد أنه يعود لمارساليك، تضمنت تفاصيل عن عمليات تجسس قال المحققون إن أوت لعب دورًا رئيسيًا فيها.

ويُعتقد أن مارساليك يقيم حاليًا في روسيا، بينما يواجه مذكرة توقيف دولية، في حين فر مسؤول استخباراتي نمساوي آخر إلى خارج البلاد بعد الاشتباه بتورطه في نقل المعلومات بين مارساليك وأوت.

من جانبه، نفى أوت جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أنه لم يعمل لصالح موسكو، بل كان ينفذ مهمة سرية بالتنسيق مع جهاز استخبارات غربي.

كما أصدرت المحكمة حكمًا مع وقف التنفيذ بحق ضابط استخبارات سابق آخر بتهمة المشاركة في القضية، مع إمكانية الطعن على الأحكام الصادرة.