موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في القاهرة والجيزة والمحافظات .. يواصل ملايين المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية البحث عن موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في مصر، بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك واستعداد الأسر المصرية لاستقبال واحدة من أهم المناسبات الدينية والاجتماعية خلال العام، وسط حالة من الترقب لمعرفة توقيت أداء الصلاة في القاهرة والجيزة وباقي المحافظات وفق المواعيد الرسمية المعلنة.

وتزايدت معدلات البحث خلال الساعات الماضية عبر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي حول مواقيت صلاة عيد الأضحى 2026، خاصة بعد إعلان الجهات الرسمية ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، وتحديد يوم الأربعاء 27 مايو 2026 أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن تكون وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو.

موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في القاهرة والجيزة

بحسب المواعيد الرسمية المعلنة، تقام صلاة عيد الأضحى في محافظة القاهرة في تمام الساعة 21: 6 صباحًا، وهو نفس التوقيت المقرر لإقامة الصلاة في محافظة الجيزة، بينما تختلف المواعيد من محافظة إلى أخرى بفارق دقائق بسيطة وفقًا للتوقيت المحلي لكل مدينة.

ويحرص المواطنون كل عام على معرفة موعد صلاة عيد الأضحى مبكرًا من أجل تنظيم التحركات والخروج إلى الساحات والمساجد الكبرى المخصصة لإقامة الشعائر، خاصة أن صلاة العيد تمثل أحد أبرز المظاهر الروحانية التي ترتبط بأجواء البهجة والتكبيرات في مختلف المحافظات المصرية.

مواعيد صلاة عيد الأضحى 2026 في المحافظات المصرية

أعلنت الجهات المختصة المواعيد الرسمية لصلاة عيد الأضحى في عدد كبير من المحافظات والمدن المصرية، حيث جاءت المواعيد على النحو الآتي:

القاهرة والجيزة الساعة 21: 6 صباحًا.

الإسكندرية الساعة 23: 6 صباحًا.

بورسعيد الساعة 14: 6 صباحًا.

السويس الساعة 16: 6 صباحًا.

العريش الساعة 08: 6 صباحًا.

شرم الشيخ الساعة 6: 13 صباحًا.

طنطا الساعة 20: 6 صباحًا.

المنصورة الساعة 18 :6 صباحًا.

الزقازيق الساعة 19: 6 صباحًا.

بنها الساعة 20: 6 صباحًا.

شبين الكوم الساعة 21: 6 صباحًا.

كفر الشيخ الساعة 20: 6 صباحًا.

كما تقام صلاة عيد الأضحى في محافظة الفيوم في تمام الساعة 6: 24 صباحًا، وفي بني سويف الساعة 6: 23 صباحًا، بينما يحين موعد الصلاة في المنيا وأسيوط عند الساعة 6: 27 صباحًا، وفي سوهاج الساعة 6: 26 صباحًا، وقنا الساعة 6: 23 صباحًا، وأسوان الساعة 6: 26 صباحًا.

وسجلت مدينة أبوسمبل أحد أكثر التوقيتات تأخرًا لصلاة عيد الأضحى هذا العام، حيث تقام الصلاة فيها عند الساعة 6: 35 صباحًا، وفق المواعيد الرسمية المعتمدة.

أما في المحافظات الساحلية والسياحية، فتقام صلاة عيد الأضحى في مرسى مطروح الساعة 6: 34 صباحًا، والغردقة الساعة 6: 17 صباحًا، والإسماعيلية الساعة 6: 15 صباحًا، ودمياط الساعة 6: 15 صباحًا، ونويبع الساعة 6: 10 صباحًا، وشلاتين الساعة 6: 18 صباحًا.

دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الأضحى 2026

كانت Dar al-Ifta al-Misriyyah قد أعلنت رسميًا ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا، وذلك بعد أعمال الرصد الشرعي التي أجرتها اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية عقب غروب شمس يوم 17 مايو 2026.

وأكدت الدار أن الإثنين 18 مايو 2026 هو أول أيام شهر ذي الحجة، فيما توافق وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو، على أن يكون الأربعاء 27 مايو 2026 أول أيام عيد الأضحى المبارك.

كما أوضحت دار الإفتاء أن إعلانها جاء متوافقًا مع ما أعلنته Supreme Court of Saudi Arabia بشأن ثبوت رؤية الهلال وبداية شهر ذي الحجة داخل المملكة العربية السعودية.

استعدادات مكثفة بالمحافظات لصلاة عيد الأضحى

رفعت المحافظات المصرية درجة الاستعداد القصوى لاستقبال صلاة عيد الأضحى المبارك، من خلال الانتهاء من تجهيز الساحات المفتوحة والمساجد الكبرى المخصصة لإقامة الصلاة، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة والتطهير داخل دور العبادة.

كما أعلنت مديريات الأوقاف في المحافظات تجهيز آلاف المساجد والساحات لاستقبال المصلين خلال الساعات الأولى من صباح يوم العيد، مع تخصيص أئمة وخطباء أساسيين وآخرين احتياطيين لإقامة الشعائر وتنظيم الصلاة.

وتشهد صلاة عيد الأضحى كل عام إقبالًا كثيفًا من المواطنين الذين يحرصون على أداء الصلاة وسط أجواء روحانية مميزة تتخللها التكبيرات والتجمعات العائلية، قبل بدء ذبح الأضاحي وزيارات الأقارب وتبادل التهاني، وهو ما يمنح العيد طابعًا اجتماعيًا ودينيًا خاصًا لدى المصريين.