محافظ القاهرة يوجه بتطهير وتعقيم الأماكن المخصصة لصلاة عيد الأضحى

شدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على مديرية أوقاف القاهرة بضرورة القيام بأعمال التطهير والتعقيم والنظافة الكاملة للأماكن المخصصة لصلاة العيد، تحت إشراف قيادات المديرية.

كما وجه محافظ القاهرة بتكثيف جهود التوعية من خلال الأئمة والخطباء وصفحات التواصل الاجتماعي، لحث المواطنين على عدم الذبح خارج المجازر المعتمدة حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، والتأكد من سلامة اللحوم.

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة لساحات الصلاة والمساجد المخصصة لصلاة العيد، مع تشكيل غرفة عمليات من قيادات مديرية الأوقاف لمتابعة الاستعدادات وتذليل أية معوقات قد تواجه المواطنين خلال أداء الصلاة.

وأكد الشيخ أحمد جمال مدير مديرية أوقاف القاهرة استمرار المتابعة والإشراف الميداني بجميع الإدارات التابعة لها طوال أيام العيد، بما يضمن حسن سير العمل وانتظام أداء الشعائر.



وأشار مدير مديرية أوقاف القاهرة، أنه تم تخصيص ٤١٠ ساحة و المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالعاصمة، مع تكليف خطيب احتياطي بكل ساحة ومسجد لخطبة العيد.