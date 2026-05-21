بالطبلة.. هنادي مهنا تحتفل بفوز الزمالك بالدوري

احتفلت الفنانة هنادي مهنا بتتويج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

طبلة هنادي

ونشرت هنادي مهنا فيديو ظهرت خلاله وهي تحتفل بطريقة حماسية على أنغام الطبلة، وسط أجواء من الفرحة والسعادة بعد تتويج الفريق الأبيض باللقب، كما ظهرت وهي تردد هتافات خاصة بجماهير الزمالك احتفالًا بالبطولة.

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة مع الفيديو، حيث انهالت التعليقات المهنئة لجماهير الزمالك، بينما تداول رواد مواقع التواصل المقطع بشكل واسع عقب نشره.

ويعيش جمهور الزمالك حالة من الفرحة الكبيرة بعد حسم لقب الدوري، وسط احتفالات واسعة من الجماهير وعدد من الفنانين والمشاهير المنتمين للقلعة البيضاء.