ما وراء احتفال الكاميرون.. كيف توظف مصر القوة الناعمة لتعزيز حضورها الأفريقي؟

تعكس مشاركة الدولة المصرية في احتفال سفارة الكاميرون بالقاهرة بالعيد الوطني الـ54، أبعادًا تتجاوز الطابع البروتوكولي والدبلوماسي المعتاد، لتكشف عن تحرك مصري متواصل لإعادة تعزيز النفوذ الثقافي والسياسي داخل القارة الأفريقية، عبر أدوات القوة الناعمة والتقارب الشعبي، بالتوازي مع مسارات التعاون الاقتصادي والاستثماري.

ويأتي الحضور المصري الرسمي، ممثلًا في الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثفافة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، في توقيت يشهد اهتمامًا متزايدًا من القاهرة بتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية.

ويعتبر الملف الثقافي أحد المسارات التي تعتمد عليها مصر بقوة خلال السنوات الأخيرة، في إطار سياسة الانفتاح الأفريقي، خاصة مع إدراك الدولة لأهمية البعد الثقافي في بناء علاقات طويلة المدى تتجاوز الاتفاقات الرسمية، لتصل إلى التأثير الشعبي والتواصل المجتمعي بين الشعوب الأفريقية.

كما تعكس الإشارة إلى التعاون الثقافي والأكاديمي والرياضي، توجّهًا نحو تنويع أدوات الشراكة المصرية الأفريقية، وعدم الاكتفاء بالملفات السياسية أو الاقتصادية فقط، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر لتعزيز حضورها داخل القارة عبر التعليم والثقافة والتدريب وبناء القدرات.

وكانت الدكتورة جيهان زكي قد شاركت، نيابة عن رئيس الوزراء، في احتفال سفارة الكاميرون بالقاهرة بالعيد الوطني الـ54، مؤكدة عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين، وحرص مصر على تعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي والرياضي، إلى جانب التأكيد على دور الثقافة والقوة الناعمة في دعم العلاقات الأفريقية، كما نقلت تحيات رئيس الوزراء إلى حكومة وشعب الكاميرون، معربة عن تمنياتها بمزيد من التقدم والازدهار للعلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة.